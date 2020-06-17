Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.<br>İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 268 kilometre açığında, saat 14.27'deki deprem 8.42 kilometre derinlikte kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK<br>2020-06-17 15:06:32<br>

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