Antalya Muratpaşa'da 2 apartman, karantinaya alındı (2)

<br>2 APARTMANDA ÖNLEM AMAÇLI KARANTİNA<br>Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, karantinaya alınan hiçbir bölge olmadığını, sadece pozitif vaka tespit edilen 2 apartmanda önlem amaçlı karantina uyguladıklarını açıkladı. Ünal Hülür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:<br>"İlimizde aldığımız önlemler ve oluşan vakaların yakından takibi sayesinde bu süreci en başarılı geçirmiş illerin başında gelmekteyiz. Ülkemizde 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreciyle birlikte ilimizde son 17 günde yapılan testler sonucunda günde ortalama 0-3 pozitif vaka tespiti yapılmıştır. Dolayısıyla Antalya'da bugünden itibaren karantinaya alınan hiçbir bölgemiz bulunmamaktadır. Sadece pozitif vaka tespiti yaptığımız 2 apartmanda önlem amaçlı karantina uyguladık."DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-06-17 15:15:33<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.