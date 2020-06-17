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Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis için Antalya'da tören

DHA

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, tedavi gördüğü hastanede ciğerlerindeki rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Deliağa (46), düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve yaklaşık 1 yıl önce kanser teşhisi koyulan, 21 yıllık polis memuru Mehmet Deliağa, tedavi gördüğü hastanede ciğerlerindeki rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hastane morgundan alınan Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önüne getirildi. Deliağa için burada düzenlenen törene Emniyet...

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis için Antalya'da tören

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, tedavi gördüğü hastanede ciğerlerindeki rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Deliağa (46), düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildi.<br>Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve yaklaşık 1 yıl önce kanser teşhisi koyulan, 21 yıllık polis memuru Mehmet Deliağa, tedavi gördüğü hastanede ciğerlerindeki rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hastane morgundan alınan Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önüne getirildi. Deliağa için burada düzenlenen törene Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından polis memuru Mehmet Deliağa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'ın Antakya ilçesine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-06-17 15:49:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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