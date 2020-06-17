Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan yaz aylarında modaya uygun giyim tavsiyeleri

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, 2020'nin yaz aylarında modaya uygun giyim konusunda tavsiyelerde bulundu.

Korona virüs sebebiyle insanların evlerine hapsolduğu şu günlerde 1 Haziran tarihiyle başlayan normalleşme sürecinin birçok insanın umudu olduğunu belirten Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, bu noktada herkesin tatil planı yapmaya başladığını kaydetti. Dalmış, "Tatil denilince akla hemen tatilde ne giymeliyim sorusu geliyor. Bu noktada, yaz aylarına uygun giyim tavsiyesi Rimena Giyim olarak hizmetinizdeyiz. 2020 yaz sezonu farklı olacağa benziyor. Çünkü, bu yaz, geçmişe dönük etiketiyle farklı kıyafetlerin kullanılması söz konusu olabilir. Sade ama cool görüntülerin öne çıkacağı bu dönemde moda dünyasında birbirinden iddialı parçalara yer verilmesi mümkün gözüküyor. Rimena Giyim olarak 2020 yaz sezonunda bej rengi ön planda olacak. Birçok kadının üzerinde bu renkteki giyim parçalarına rastlamak çok olası. Bilhassa nüde bej tonlarına sahip kıyafetleri bu dönemde değerlendirebilirsiniz. Bej renkli hem alt hem de üst giyim parçalarını üzerinizde taşıyarak bu yılın yaz modasını en iyi şekilde taşıyabilirsiniz" dedi.

2020 yaz döneminin farklı olacağını aktaran Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, "Geçmişe özlem etiketi altında bir dönem çok popüler olan pileli etekler bu yaz aylarında da kendisini gösterecek. Bu noktada, pileli etekler ile herkesin hayran kalacağı eşsiz kombinler oluşturabilirsiniz. Bu dönemde, dantelli giyim parçalarının da kendisine yer bulacağını söylemek gerekir. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan fermuarlı şort ve pantolonlara eklenen dantel detayı sayesinde kadınlar, gösterişli olmanın keyfini yaşayabilirler. Bu noktada, bilhassa dantel mini şort modellerini birçok kadının üzerinde görebiliriz" diye konuştu.

2020 yaz için ideal pantolon modelleri için de öneride bulunan Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, "Yaz aylarını pantolon giymeden geçirmek olmaz. Bu noktada, 2020 yaz aylarının favorisi kargo pantolon modelleri olacaktır. Bu pantolonların hem rahat hem de cool olmasından dolayı birçok kişinin favorisi olduğu bilinmektedir. Bilhassa rahat sandaletler ile beraber eşsiz bir kombin haline gelebilirler. 2020 yaz modasında 80'li yıllar etkili olacak gibi duruyor. Bu noktada, kargo pantolon modellerinin üzerine şişkin balon kollu üst giyim parçalarının giyilmesine rastlanabilir. Sonuç olarak, 2020 yaz modası, geçmişe dönük ürünler, kısa ve renkli, aynı zamanda dantelli şortlar ile kendisini gösterecektir" şeklinde konuştu.

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