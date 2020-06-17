Antalyalı çiftçi keneyi kendi çıkardı, KKKA'ya yakalandı

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, vücuduna yapışan keneyi çıkaran Ahmet Çağlayan (48), yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede, gerçeği sakladı. Eşinin doktorlara durumu ifade anlatması üzerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) yakalandığı ortaya çıkan Çağlayan, tedavisinin ardından taburcu edilip, bir hafta süreyle evinde karantinaya alındı.<br>Gazipaşa ilçesinde yaşayan Ahmet Çağlayan, 4 Haziran Perşembe günü komşusuna yardım için ekin hasadına gitti. Eve geldiğinde ise kasığına yapışmış halde bulduğu keneyi, tutup çıkardı. Ertesi gün bacaklarında titreme hisseden ve ateşi yükselen Çağlayan, eşiyle birlikte Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ancak doktorlara vücuduna kene yapıştığını söylemedi. Hastalığın teşhisi için testler yapıldı. Aradan geçen birkaç günün sonunda, test sonuçlarını almak için hastaneye giden Yasemin Çağlayan, doktorlara, eşinin vücuduna yapışan keneyi çıkardığını anlattı. Bunun üzerine doktorlar, Ahmet Çağlayan'a yeniden test yaptı. KKKA virüsü tespit edilen Çağlayan, Antalya'ya sevk edildi. 4 gün hastanede yatarak tedavi gören Armağan Çağlayan, bir haftalık karantina şartı ile taburcu edildi<br>'SİĞİL SANDIM BAKTIM KENE, HEMEN ÖLDÜRDÜM'<br>2 gündür evinde karantinada olan Ahmet Çağlayan, "4 Haziran günü komşumuzun ekin sapı sürüm işine yardım etmek için gittik. Kasığımda kaşıntı oldu. Elimle dokundum, siğil sandım elimle çektim baktım kene, hemen öldürdüm. Kenenin çıktığı yere ilaç sürdüm. Akşama şehir merkezine gittik. Sonra eve döndük. Ateşim yükseldi. Bacaklarımda titreme oldu. Sabaha kadar durdum, dayanamayıp acile gittik. Acilde iğne vurdular. Tekrar eve geldik. Ama iyileşme olmadı akşama acile tekrar gittik. Üç serum taktılar ve yatış yaptılar. Hastanede enfeksiyon doktoruna gittim. Kan tahlilleri yapıldı, eve gönderildim. Eşim tahlilleri almaya gittiğinde doktora kene olayını söylemiş. Sonrasında keneden kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Antalya'da tahliller yapıldı ve Gazipaşa'ya gönderdiler. Tahlil sonuçlarına göre hastaneye yatırıldım. Şimdi de karantinadayım. Evdeyim, tedavim devam ediyor" dedi.<br>'KENE YAPIŞTIĞI AKLIMA GELDİ'<br>Yasemin Çağlayan (43) da "Eşime 4 Haziran günü kene yapışmış, kendisi çekmiş. Ertesi gün şehir merkezine gittik. Akşam üzeri hastalandı. Cumartesi günü acile gittik. İğne yaptılar, geldik. Durumu iyi olmayınca yine acile gittik. Serum takıp, yatırdılar. Pazartesi tahlil verdik sonuçlarını almaya gittiğimde, değerleri yüksek denildi. Kene yapıştığı aklıma geldi. Doktora durumu bildirdim. Bizi hemen Antalya'ya gönderdiler. Dört gün hastanede tedavi gördü. Sonra taburcu edilerek eve gönderildik ve karantina sürecine girdik. Yetkililer eve gelerek bizi bilgilendirdi. Koronavirüs gibi bu da çok tehlikeli bir virüsmüş" diye konuştu.<br>MUHTAR MAHALLEYİ UYARDI<br>Güney Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı da vatandaşları uyardı. Muhtar Küçükballı,<br>şöyle dedi:<br>"Mahallemizde KKKA virüsüne rastlandı. KKKA'nın koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu ve bulaşıcı olduğunu öğrendim. Yetkililer gelerek hem hasta ve hasta yakınlarına hem de bizleri, neler yapmamız gerektiği konusunda bilgilendirdi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Gazipaşa Belediyesi'nden gelen personel gerekli ilaçlamaları yaptı. Bu hastalığın koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu ve yüzde 6 ölüm riski olduğunu biz de bugüne kadar bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Bölgemizde böyle bir hastalık yayan keneye hiç rastlamadık. Bölgemizde böyle bir kene mevcut, herkesi dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Kene yapıştığı zaman kesinlikle kendileri çıkarmasınlar. En yakın sağlık kuruluşuna gidilerek bir hekim kontrolünde çekilsin."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-06-17 16:51:49<br>

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