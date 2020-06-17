Alanya plajlarında kontrollü sosyal hayat başladı Alanya plajları tedbirleri alarak, sezonunu açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan plajlar, bütün dünyanın mücadele ettiği Kovid19’a karşı tedbirler alarak sezonu açtı. Kontrollü yeni sosyal hayat kuralları plajlara da yansıdı.

Alanya sahilleri korona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemlerle birlikte yeni sezonda misafirlerini bekliyor. Damlataş Kleopatra Plajı’nda Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ne (ALTİD) ait plaj büfesinde, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ALTİD Başkanı Burhan Siliyapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kontrollü sosyal hayat plajlara yansıdı

Korona virüs sürecinde halk sağlığının korunması amacı ile halkın kullanım alanlarında alınan tedbirlerin yanında, plajlarda korona revizyonuna tabii tutulurken, kontrollü yeni sosyal hayat kuralları plajlara da yansıdı. Şezlonglardan yürüyüş yollarına, soyunma kabinlerinden tuvaletlere kadar her alanda sosyal mesafe düzenlemesi ve hijyen çalışmaları yapıldı. Giriş çıkışların ayrı ve kontrol edilerek yapıldığı plajlarda, vatandaşlara covid19 tedbirleri için asılan bilgilendirme tabelaları ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca plaj büfelerinde servis yapan personelin maske kullanımı ve oturma alanlarında da sosyal mesafe tedbirleri alınarak hizmet vermeleri için gerekli düzenlemelerin yapıldığı görüldü.

“Vatandaşlarımız plajları gönül rahatlığıyla kullanabilir”

Sahil büfesinde incelemelerde bulunan Yücel, bütün plajların aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini vurguladı. Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi ve ALTİD olarak turizmimizin gözbebeği plajlarımızı koruma ve denetleme açışından üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu yıl her alanda olduğu gibi plajlarımızda da alışık olmadığımız durumlar söz konusu. Maalesef bütün Dünya’yı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle birtakım önlemler aldık. Örnek plajımız dahil hem misafirlerimiz hem de vatandaşlarımızın sağlığı için bütün plajlarımızda aldığımız bu önlemlere dikkatle riayet edilmesi en büyük arzumuzdur. Vatandaşlarımız tedbir amaçlı konulan kurallara uyarak gerek büfelere gerekse halk plajlarımıza gönül rahatlığıyla gelebilir” dedi.

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