Antalya'da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Deliağa için, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören polis memuru Mehmet Deliağa, dün yaşamını yitirdi. Deliağa'nın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilerek, tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Deliağa'nın meslektaşları ve yakınları yer aldı. Deliağa, dualar eşliğinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.