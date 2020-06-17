Alanyaspor’da korona virüs testleri negatif çıktı

Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.
Aytemiz Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Ziraat Türkiye Kupası’nda Fraport TAV Antalyaspor ile yarın oynayacağımız yarı final rövanş maçı öncesi futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize uygulanan Covid19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır” denildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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