Yağmur, Almanya'da bulunan iliğin nakli için enfeksiyonun geçmesini bekliyor

<br>Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, enfeksiyon nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden lösemi hastası Yağmur Damla Yanık (19) için aranan ilik, Almanya'da bulundu. Yağmur'a, ilik nakli enfeksiyon tedavisinin tamamlanmasının ardından yapılacak.<br>Yağmur Damla Yanık, 2 yıl önce lösemiye yakalandı. Hastalığa bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybetti. Tedaviyle atlattığı lösemiye yeniden yakalanan Yanık için aranan ilik Almanya'da bulundu. Yüzde 99 uyumlu ilik, 5 Haziran günü Almanya'dan getirildi.<br>Vücudunda enfeksiyon olması nedeniyle henüz nakil ameliyatı gerçekleştirilemeyen Yağmur Damla Yanık, hastanede odasında çektiği videoda "16-20 Haziran arasında ilik nakli olacaktım, ancak enfeksiyondan dolayı süre uzadı. Enfeksiyonum geçer geçmez herkese güzel haberleri vereceğim. İyi haberleri sizinle paylaşacağım ve hepinizin duasında olmak istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-06-18 10:46:24<br>
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