Akaryakıt kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akaryakıt kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

İHA

Antalya'da durdurulan minibüste yapılan aramada kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili şahsa adli işlem yapıldı.

Akaryakıt kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Antalya'da durdurulan minibüste yapılan aramada kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili şahsa adli işlem yapıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi kavşağında seyir halinde bulunan kapalı kasa minibüs şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bin 200 litre akaryakıt, bin 200 litre kapasiteli 1 adet plastik yer üstü tankı ve 1 adet satrifüj pompa ele geçirildi. Olayda kullanılan araç, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden Gümrük Müdürlüğüne teslim edilecek.
Şüpheli H.C. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arsa satan kardeşlere 1.4 milyon liralık bloke şoku
YEREL HABERLER Arsa satan kardeşlere 1.4 milyon liralık bloke şoku
Yağmur, Almanya'da bulunan iliğin nakli için enfeksiyonun geçmesini bekliyor
YEREL HABERLER Yağmur, Almanya'da bulunan iliğin nakli için ...
Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı
YEREL HABERLER Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı
Antalya'da gecekondu alev alev yandı
YEREL HABERLER Antalya'da gecekondu alev alev yandı
Açık büfeye alışkın tatilci, tabakta servisi sevmedi
YEREL HABERLER Açık büfeye alışkın tatilci, tabakta servisi sevmedi
Koli bandıyla sardığı başına poşet geçirip, boğazını bıçakla keserek, intihar etti
YEREL HABERLER Koli bandıyla sardığı başına poşet geçirip, boğazını ...
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
YEREL HABERLER Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Su altındaki kirliliği kısa film yaptı, dünyaya izletti
YEREL HABERLER Su altındaki kirliliği kısa film yaptı, dünyaya ...
Müvekkil ücretini, Bitcoin ile alıyor
YEREL HABERLER Müvekkil ücretini, Bitcoin ile alıyor
Beğeni için yapılan ölüm atlayışına bekçili önlem
YEREL HABERLER Beğeni için yapılan ölüm atlayışına bekçili önlem
Alanyaspor’da kupa hazırlıkları tamam
YEREL HABERLER Alanyaspor’da kupa hazırlıkları tamam
Alanyaspor’da korona virüs testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Alanyaspor’da korona virüs testleri negatif çıktı
Bunalıma giren genç evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bunalıma giren genç evinde ölü bulundu
Kaş açıklarında 2.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kaş açıklarında 2.4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da hayatını kaybeden polis için tören ...
Alanya plajlarında kontrollü sosyal hayat başladı Alanya plajları tedbirleri alarak, sezonunu açtı
YEREL HABERLER Alanya plajlarında kontrollü sosyal hayat ...
Antalyalı çiftçi keneyi kendi çıkardı, KKKA'ya yakalandı
YEREL HABERLER Antalyalı çiftçi keneyi kendi çıkardı, KKKA'ya ...
Yaralı sansar ve iki karga yavrusu yeniden özgür
YEREL HABERLER Yaralı sansar ve iki karga yavrusu yeniden özgür
Muratpaşa'dan yıkım kararına rağmen inşaatı devam eden bina açıklaması "Bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alarak imar affından yararlandı"
YEREL HABERLER Muratpaşa'dan yıkım kararına rağmen inşaatı devam ...
Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan yaz aylarında modaya uygun giyim tavsiyeleri
YEREL HABERLER Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan yaz aylarında ...
Antalya'da maske ve fiziki mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Antalya'da maske ve fiziki mesafe unutuldu
Rehberler 90 ülke bayrağıyla Aspendos'tan seslendi: "Sizi bekliyoruz" 250 rehber Aspentos'tan 90 ülkeye seslendi
YEREL HABERLER Rehberler 90 ülke bayrağıyla Aspendos'tan seslendi: ...
Irmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
YEREL HABERLER Irmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp ...
Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, plaka değiştirirken yakalandı Sanayi sitesinde yakalanan ehliyetsiz sürücüye yaklaşık 9 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, plaka değiştirirken ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X