Ziyarete açılan Hayvanat Bahçesinin yeni sevimli dostları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni hayvan türlerini ağırlamaya başladı. 1 Haziran itibarıyla tekrar kapılarını ziyaretçilere açan Hayvanat Bahçesi ailesine bu süreçte Babun, Vulture ve Avrupa muflonu gibi 6 farklı türden 16 yeni üye katıldı.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapıyor. Doğa ile iç içe, hayvanlara geniş yaşam alanı sunan hayvanat bahçesi en yeni ve sevimli üyeleri ile zenginleşti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 70 gün kapalı kalan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, normalleşme kararıyla birlikte 1 Haziran’da tekrar açıldı. Kapalı olduğu süreçte bakıma alınan hayvanat bahçesi ailesine bu süreçte 4 tane Mısır Akbabası olarak bilinen vulture, 3 Avrupa muflonu, 3 koypu, 3 kuyruksüren, 2 lemur ve 1 babun dahil edildi.



İlginç türler

Ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek ve doğada görmedikleri türleri göstermek istediklerini ifade eden Hayvanat Bahçesi yetkilileri, “Hayvan türü ve sayılarını arttırmak istiyoruz. Özellikle tek olan hayvanların eşlerini bulmak istiyoruz. Vatandaşların ilgisini çekebilecek hayvanları bulmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’deki mevcut hayvanat bahçeleriyle görüştük Bursa, Eskişehir ve Polonezköy hayvanat bahçelerinden bizde bulunmayan vultrin, kuyruksüren ve koypunun da aralarında bulunduğu yeni türleri hayvanat bahçemize kazandırdık. 1 Haziran itibarıyla yeni türlerle kapılarımızı açtık. 18 yaş altındaki vatandaşlarımız hayvanat bahçemizi velileri nezaretinde gezebilecek” dedi.

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