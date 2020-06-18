Büyükşehir Manavgat’ta muhtarları dinledi

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Balık, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Cihangir Yılmaz, Manavgat Büyükşehir İlçe Hizmet Birimi ve ASAT yetkilileri muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla Manavgat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar, mahallerinde ihtiyaç duyulan talepleri aktardı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Başkan Muhittin Böcek’in muhtarlara özel ve ayrı bir önem verdiğini belirterek, taleplerin yakın takipçisi olacaklarını, eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.

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