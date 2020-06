Kızılot Halk Plajı ve Mesire Alanı törenle açıldı

Manavgat Belediyesi, Kızılot Mahallesi’nde yaptırdığı Halk Plajı ve Mesire Alanı’nı, muhteşem bir törenle açtı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hale getirilen plaj ve mesire alanı, şimdiden halkın ilgi odağı oldu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kızılot Mahallesi’nde 1.2 kilometrelik sahil boyunca yaptırdığı Halk Plajı ve Mesire Alanı’nın açılışını düzenlediği muhteşem bir törenle yaptı. Kızılot Mahallesinin incisi olacak plajın açılış törenine CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, MESO Başkanı Hasan Özcan’ın yanı sıra oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyulan açılış töreni 1 dakikalık saygı duruşu ve hep birlikte İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

125 dönümlük alan üzerinde 19 adet mangalsız pikniğe elverişli kamelya, 1 çocuk parkı, açık spor alanı, 2 çeşme, 2 cankurtaran kulesi, 2 büfe, WC’ler, duşsoyunma kabinleri, 150 araçlık otopark, yürüyüş yolları ve 15 bin metrekarelik yeşil alanla güzelleştirilen Plaj ve Mesire Alanı, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre yerleştirilmiş 80 şemsiye altındaki 160 şezlong, Manavgat Belediyesi’nin titizliğinin göstergesi oldu. Gün boyunca plajı gezen vatandaşlar, açılışa eşi Hatice Sözen ile birlikte gelen Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Plaj konseptine uygun danslarıyla sahne alan Cuba Latin All Star dans grubu ise büyük alkış aldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, açılış kurdelesini CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, oda başkanları, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile birlikte kesti.



"Sezona dahil olmaya başladık"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, konuşmasında 2016 yılında Kızılot Halk Plajı’nın Akseki’ye Belediye’sine devredilecekken vatandaşların duruşuyla Manavgat Belediyesi’ne yeniden kazandırıldığını hatırlattı. Başkan Sözen yapılan açılışla tüm Türkiye’ye Manavgat’ın turizme hazır olduğunun bir duyurusu olduğunu dile getirdi. Başkan Sözen, "Manavgat ve ülkemiz olarak çok sıkıntılı bir dönemden geçtikten sonra sizlerle güzel şeylerde buluşmak beni çok mutlu ediyor. Güzel şeyleri duymayı, önemsenmeyi özledik. Bu olumsuz süreç içinde hatırlanmayı özledik. Ama ne güzel ki, ağır ağır bu sıkıntıdan kurtulmaya başladık. Ağır ağır güne, sezona dahil olmaya başladık. Şunu biliyoruz, üreticimiz, esnafımız, turizmcimiz, bölge halkı sıkıntılı. El birliğiyle bu sürecin sonlarına geldik. Ama rehavete kapılmamamız gerekiyor. Sonuna geldik ama yeniden başa dönmemeye ve genelgelere ayak uydurarak bu süreci götürmeliyiz, kurallara uymalıyız. Mutlu olmayı güzel şeyleri yaşamayı özlemişiz. Bugün öyle bir gün. Manavgat’ın 106 mahallesinde yaşayan sizler, hepiniz güzel şeylere layıksınız. Bu güzellikler hepimizin. Manavgat halkı haksızlıklara dik durmasını bilen, mücadeleci bir halk. Her zaman öngörüsü olan, doğru tahliller koyabilen bir halk. Bir dönem önce biz bu söylemleri ifade ederken, burayı zamanında Akseki Belediyesine vermeye kalktılar. Biz o zaman Manavgatın duyarlı insanları ile Akseki’yi karşı karşıya getiremezler dedik. Buranın Akseki halk plajı olmasına gerek yok dedik. Burada her yerden gelen halkımız özgürce kullanabilir demiştik. Davalarımız ve toplumun dik duruşuyla haklı olduğumuz ortaya çıktı. Burayı halkın kullanacağı hale getireceğimizin sözünü vermiştik. Burası Kızılot Halk Plajına dönüştü. Bu güne kadar buraya sahip çıktığınız için, duruş koyduğunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.



"Plajları çoğaltmaya gayret edeceğiz"

Önümüzde daha sahip çıkmamız gereken değerlerimiz var. Bu güzellikler önce kent halkının kullanımında olmak zorunda. Bu tarz değerlerimiz Manavgat’tan Köprüçayı’na kadar Manavgat halkında kalmaya devam edecektir. Siz bu kente her koşulda sahip çıkarsınız. Önce sizlere güveniyoruz. Bugün burdayız. Kızılot Halk Plajının açılışındayız. Bunun gibi Evrenseki, Sorgun, Boğaz halk plajlarını da çağdaş hale getirdik. Plajları çoğaltmaya gayret edeceğiz. Sorgun önündeki 254 dönümlük alanın yer teslimini de alırsak orayı da kentimizin nefes alacağı bir yer haline getireceğiz. Emeği geçen belediye çalışanlarıma, proje arkadaşlarımdan gece gündüz çimini ekerek yetiştirmeye çalışan arkadaşlarıma ve halkımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarınızla ailenizle güvenli bir şekilde burayı kullanın, sahip çıkın ve Manavgat’ın diğer değerlerine de sahip çıkın ve bizler de sizin adınıza doğrularımı ifade edelim, mücadelemizden geri kalmayalım. Buranın açılışımızın kıymetli basın mensupları eliyle de turizme hazır olduğumuzu artık kendimizi Koronadan soyutladığımızı, üretici olarak, esnaf olarak, tedarikçi olarak yeni sezona hazır olduğumuzu ifade etmelerini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

