Para isteyip reddedilince 'Eşime laf attı ağa' diye bıçakladı

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Doğan K. (22), para talebini reddeden Çetin B.'yi sağ ayak bileğinden bıçakladı. Gözaltına alınan Doğan K., "Eşime laf attı. Bu yüzden bıçakladım ağa" dedi.<br>Olay, saat 16.00 sıralarında, Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Birlikte yaşadığı G.K. adlı kadın ve kucağındaki kızı B.K. ile Konyaaltı Sahili'nde dolaşan Doğan K., yolda karşılaştıkları Çetin B.'den kendilerine yardım için para vermesini istedi. İddiaya göre para vermek istemeyen Çetin B., Doğan K. ile G.K.'yi hakaret edip, itekledi. Doğan K. da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, Çetin B.'yi sağ ayak bileğinden bıçakladı. Çetin B., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan Doğan K. ise polis ekiplerince yakalandı. Çimler üzerine oturtulan Doğan K., "Bir süre önce cezaevinden çıktım. Birkaç gündür sokaklarda yatırıyoruz. Kendisinden para istedim. Para vermeyip, hakarete başladı. Üstelik yanımda bulunan kadınımı tartaklamaya kalkıştı. Eşime laf attı. Bu yüzden bıçakladım ağa" dedi. Doğan K., daha sonra polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-06-18 17:25:39<br>

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