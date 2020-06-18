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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgın hastalıklarla mücadele temelden başlıyor

İHA

Alanya Belediyesi'nin, okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocuklarda hijyen bilincinin oluşturulması ve el yıkama alışkanlığının kazandırılması amacıyla hayata geçirdiği "Hijyen Elimizde" adlı eğitim projesi kreş ve gündüz bakım evlerinin açılmasıyla yeniden başladı.

Salgın hastalıklarla mücadele temelden başlıyor

Alanya Belediyesi’nin, okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocuklarda hijyen bilincinin oluşturulması ve el yıkama alışkanlığının kazandırılması amacıyla hayata geçirdiği “Hijyen Elimizde” adlı eğitim projesi kreş ve gündüz bakım evlerinin açılmasıyla yeniden başladı.
Temizlik anlayışının son derece önemli olduğu ve kişisel temizlik alışkanlıkların küçük yaşlarda kazanıldığı bilgisi ile yıllar önce başlatılan “Hijyen Elimizde” projesi Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personellerince yıllardır başarıyla yürütülüyor. 36 yaş çocuklar için temizlik alışkanlığının temeli olan el yıkamanın öğretilmesi ve kalıcı hijyen alışkanlıklarının temelinin atılması amacı ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi bugün, Covid19 salgını nedeniyle kapatılan ve yeniden faaliyete başlayan kreş ve gündüz bakım evlerinde yeniden başladı.
Alanya Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü gıda teknikerleri tarafından el yıkamanın önemi ve doğru el yıkama yöntemleri çocuklara eğlenceli bir şekilde aktarıldı. Eğitimler ile çocuklar hem eğlendiler, hem de kişisel hijyenin bir parçası olan el yıkama alışkanlığının önemini öğrendiler. Şarkılar ve sunumlar eşliğinde renklendirilen etkinlikte, uygulamalı olarak el yıkama yöntemleri öğretildi. Kişisel hijyenin önemi özellikle Covid19 salgını sürecinde bir kez daha anlaşılırken, verilen eğitimde salgın süreci ile ilgili bilgilendirme ve el yıkamanın salgın üzerinde etkisi üzerinde duruldu.

Miniklere hijyen madalyası
Eğitimin sonunda kreş ve gündüz bakım evine katılım sertifikası verilirken, eğitime katılan öğrencilere de hijyen madalyası takıldı. Kişisel temizlik alışkanlığının çocuk yaşta kazanılmasının kültürümüzün bir parçası olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Eğitimlerin çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili salgın sürecinde çok büyük geri dönüşlerinin olduğu duyumunu okullarımızdan aldık. Bu yolda devam ederek çocuklarımızın kişisel hijyenin öneminin farkına vararak öğrenmeleri için eğitimlerimize tüm hızıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Başkan Yücel, eğitimlerin tüm okul öncesi eğitim kurumlarında devam edeceğini, kişisel temizliğin bu tür salgın vakalarında ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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