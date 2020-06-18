Alanya'da sahil büfeleri temizlendi

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Alanya Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle koyulan tedbirlerden dolayı açılamayan sahil büfelerini ve çevresini temizledi.

Alanya Belediyesi, korona virüs nedeniyle açılamayan ve kirlenen sahil büfelerini temizledi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün gözetiminde, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sahil şeridi boyunca açılamayan büfe ve çevresindeki oluşan kirliliği temizleyerek ortadan kaldırdı. Oluşan kirliliğin ortadan kaldırıldığını gören vatandaşlar ise yapılan işlemlerin ardından Alanya Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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