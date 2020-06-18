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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ölen gencin üzerinden çıkan kimliğin başkasına ait olduğu anlaşıldı

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde virajda kontrolünü kaybederek yere düşen ve kafasını kaldırıma çarparak hayatının kaybedip üzerinden başkasına ait kimlik çıkan gencin, yapılan parmak izi incelemesinde Mahsun Arslan olduğu belirlendi.

Kazada ölen gencin üzerinden çıkan kimliğin başkasına ait olduğu anlaşıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde virajda kontrolünü kaybederek yere düşen ve kafasını kaldırıma çarparak hayatının kaybedip üzerinden başkasına ait kimlik çıkan gencin, yapılan parmak izi incelemesinde Mahsun Arslan olduğu belirlendi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Dinek Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Mahsun Arslan (23) idaresindeki 35 JZ 338 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak yola savuruldu. Motosikletin üzerinden fırlayan sürücü Arslan, kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Arslan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arslan’ın cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Üzerinden çıkan kimlik başkasına aitmiş
Öte yandan polisin yaptığı ilk incelemede Arslan’ın üzerinden Ömer Kamil Yıldırım’a (33) ait kimlik çıktı. Kimlikteki kişinin kazada öldüğü sanılırken, yapılan parmak izi incelemesinin ardından bu kişinin Mahsun Arslan’ın olduğu ortaya çıktı. Arslan’ın Yıldırım’dan motosikleti kiraladığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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