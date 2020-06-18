Motosiklet devrildi, kaldırıma başını vuran sürücü öldü (2)

Maske takmamak için direndi! Cezayı yedi!

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<br>ÖLEN KİŞİNİN MAHSUN ARSLAN OLDUĞU BELİRLENDİ<br>Alanya´da kontrolden çıkan motosikletin önündeki araca çarpıp devrildiği kazada yaşamını yitiren sürücünün, Ömer Kamil Yıldırım olmadığı anlaşıldı. Polis üzerinden Ömer Kamil Yıldırım´a ait kimlik çıkan kişinin yaptığı parmak izi kontrolleri sonucunda Mahsun Arslan (23) olduğunu belirledi. Mahsun Arslan´ın motosikleti Yıldırım´dan kiraladığı anlaşıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-06-18 20:07:58<br>

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