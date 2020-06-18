Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

<br>Engin ANAK/ALANYA-ANTALYA,(DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları<br>HAKEMLER: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak<br>AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona Juanfran, Caulker, Tzavellas, N´Sakala, Ceyhun (Dk.75 Onur), Salih (Dk. 65 Emircan), Efecan (Dk. 75 Musa), Bakasetas, Fernandes (Dk.57 Campos), Cisse (Dk.75 Mustafa Pektemek)<br>FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Nazım, Veysel, Celutska (Dk. 45 Eren), Kudryashov, Hakan, Fredy (Dk. 46 Gustavo), Sinan (Dk. 54 Chico), Podolski (Dk. 54 Mukairu), Amilton, Jahovic (Dk. 70 Doğukan)<br>GOLLER: Dk. 14, Dk. 46 ve Dk. 48 Cisse, Dk. 25 Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)<br>SARI KARTLAR: Fernandes (Aytemiz Alanyaspor) Jahovic, Fredy, Eren (Fraport TAV Antalyaspor)Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0´lık üstünlüğüyle sona erdi. Deplasmanda oynanan ilk maçta da rakibini 1-0 yenen Alanyaspor, finale yükselerek, Trabzonspor´un rakibi oldu.14´üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Bakasetas´ın ortasında Coulker kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Arka direkte topla buluşan Cisse´nin vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.<br>18´inci dakikada orta sahada yapılan top kaybıyla başlayan ani Alanyaspor atağında Cisse´nin pasını Ceyhun´a aktardı. Hızla rakip ceza sahasına yönelen Ceyhun´un sert şutunda kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.<br>25´inci dakikada Alanyaspor farkı 2´ye yükseltti. Kazanılan kornerde Bakasetas ortasını ön direğe yaptı. Topa iyi yükselen Ceyhun´un yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.<br>31´inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında topu rakibinden çalan Ceyhun arkadaşı Cisse ile birlikte hızla rakip sahaya girdi. Ceza sahası yayına kadar koşu yapan Ceyhun geriden koşu yapan Fernandes´e topu aktardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes´in sert şutunda direğe çarpan top auta gitti.<br>34´üncü dakikada sağdan gelişen Antalyaspor atağında Hakan´ın ortasında penaltı noktasında topa yükselen Jahovic´in sert kafa vuruşunu kaleci Marafona tokatladı. Dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.<br>Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Alanyaspor´un 2-0´lık üstünlüğüyle sonuçlandı.<br>46´ncı dakikada gelişen Alanyaspor Salih´in ara pasıyla ceza sahasına giren Cisse, topu kontrol ederek sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 3-0.<br>48´inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışında şut deneyen Bakasetas defanstan dönen topu Salih ile duvar pası yaptı. Tekrar topu alan Bakasetas´ın kale önüne yükselttiği topu defanstan sıyrılan Cisse şık vuruşla kendinin 3´üncü takımının 4´üncü golünü attı: 4-0.<br>82´nci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Campos düşmesine rağmen topu Emircan´a aktardı. Topu kontrol eden Emircan meşin yuvarlağı arka direkte top bekleyen Onur´a aktardı. Bu oyuncunun vuruşu ağlarla buluştu ancak VAR´ı inceleyen maçın hakemi Arda Kardeşler golü Campos´un pozisyonunda rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti.<br>90´ıncı dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Mukairu´nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton´un şutu ağalara gitti ancak hakem Arda Kardeşler ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.<br>Karşılaşma Alanyaspor´un 4-0´lık farklı üstünlüğüyle sonlandı.EFECAN VE CİSSE TARTIŞTI<br>Karşılaşmanın 12´nci dakikasında gelişen Alanyaspor atağında topu kazanan Efecan hızla ceza sahasına koşu yaptı. Efecan, takım arkadaşı Cisse´nin topu istemesine rağmen pas atmayarak şutu denedi. Dışarı giden şutun ardından iki takım arkadaşı kısa süren bir tartışma yaşadı. Ardından oluşan pozisyonu Cisse´nin gole çevirmesinin ardından Efecan giderek Cisse´yi tebrik etti.<br>FERNANDES'E 100. MAÇ İÇİN ÖZEL FORMA<br>Karşılaşma öncesinde 100´üncü maçına çıkan Junior Fernandes´e takımı Alanyaspor tarafından sırtında 100 numara yazısı bulunan çerçeveli forma hediye edildi. Ayrıca karşılaşmayı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve ekibi de izledi. <br>ALANYASPOR´UN İLK FİNALİ<br>Antalyaspor´u kupanın dışına iten Aytemiz Alayaspor, tarihinde ilk kez kupada finale yükseldi.<br>Erol Bulut ve öğrencileri, kupa yarı finalinde 1-0 ve 4-0´lık skorlarla Fraport TAV Antalyaspor´u elemeyi başardı. Turuncu-yeşilliler, bu sonuçla kulüp tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-06-18 23:08:08<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.