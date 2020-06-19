Aytemiz Alanyasporlu taraftarların final sevinci

<br>Engin ANAK/ALANYA-ANTALYA,(DHA)Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor´u eleyerek tarihinde ilk kez finale çıkan Aytemiz Alanyaspor´da taraftarlar ve futbolcular büyük coşku yaşadı.<br>Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında aynı şehrin takımı Fraport TAV Antalyaspor´u sahasında 4-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor´un rakibi oldu. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale yükselen turuncu-yeşilli takımın futbolcuları maç sonrası takım otobüsüyle stattan ayrıldı.<br>Bir grup Alanyaspor taraftarı takım otobüsüne eşlik ederek, finale yükselmenin coşkusunu yaşadı. Turuncu yeşilli formalar ve bayrakları sallayan taraftarlar, meşaleler yakarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular da takım otobüsünden coşkuya ortak oldu. Bu sırada otobüsten de Alanyaspor marşları da çalındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Maç sonrası sevinç (Takım otobüsü)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-06-18 23:54:33<br>
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