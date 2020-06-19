Terk eden sevgilisi gelince intihardan vazgeçti

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<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, erkek arkadaşı tarafından terk edilen L.E. (22), falezlere çıkıp, intihar girişiminde bulundu. 2 saat boyunca ikna edilemeyen genç kız, terk eden sevgilinin gelmesiyle intihardan vazgeçti.<br>Olay, saat 07.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı içinde bulunan falezlerde meydana geldi. Falezlere çıkan genç kızı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen L.E.'yi ikna etmeye çalıştı. Sevgilisinden ayrıldığını ve yaşamak istemediğini söyleyen L.E., tüm çabalara rağmen ikna edilemeyince erkek arkadaştan yardım istendi. L.E., kendisini terk eden erkek arkadaşının gelmesiyle, intihardan vazgeçti. Erkek arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-06-19 09:49:26<br>

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