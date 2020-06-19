Madde bağımlısı, camiye girmesine izin vermeyen güvenlik görevlisini yaraladı

<br>Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kimliği belirsiz erkek, caminin güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'ün (47) burnunu kırıp, çakıyla yaraladı.<br>Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa Camii avlusunda meydana geldi. Caminin güvenlik görevlisi Hikmet Övünç, camiye girmeye çalışan kişiyi uyardı. Maske takmadığı gözlenen bu kişi, camiye girmenin yasak olduğunu söyleyen Hikmet Övünç'e yumruk attı. Saldırgan, ardından yanında taşıdığı çakıyla Hikmet Övünç'ü sol kolundan bıçakladı. Cami çevresindekiler müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Yere yatırılan saldırgan, bir süre sonra vatandaşların elinden kurtulup, kaçtı.<br>İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hikmet Övünç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı. <br>'MÜDAHALE ETMESEYDİK KALBİNDEN BIÇAKLAYACAKTI'<br>Olaya müdahale eden vatandaşlardan Mehmet Güneş, "Olayın daha ciddi boyut almaması için duruma hemen müdahale ettim. Bıçaklı şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştım. Bugün cuma olduğu için abdest almak için gelmiştim. Güvenlikçi arkadaş, madde bağımlısı şahsa 'içeri girme, geçiş yasak' dedi. Yasak olmasına rağmen madde bağımlısı şahıs dinlemedi ve hemen çakıyı çıkardı. Biz de hemen koşarak müdahale ettik. Şahsı yere yatırdık ama elimizden kaçtı. Biz müdahale etmeseydik çakıyı direkt kalbine saplayacaktı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-06-19 10:28:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.