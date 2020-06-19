Kamyonetin çarpıp kaçtığı köpek barınakta tedavi altın alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonetin çarpıp kaçtığı köpek barınakta tedavi altın alındı

İHA

Antalya'da kamyonetin çarpıp kaçtığı sokak köpeği şans eseri hayatta kaldı. Hayvan ambulansında ilk tedavisi yapılan sokak köpeği barınağa götürüldü. Köpeğin kamyonetin altında kalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonetin çarpıp kaçtığı köpek barınakta tedavi altın alındı

Antalya’da kamyonetin çarpıp kaçtığı sokak köpeği şans eseri hayatta kaldı. Hayvan ambulansında ilk tedavisi yapılan sokak köpeği barınağa götürüldü. Köpeğin kamyonetin altında kalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay Akdeniz Sanayi Sitesi 5018 Sokak üzerinde meydana geldi. Çevre esnafın beslediği sokak köpeği verilen yemeği yedikten sonra yolun karşısına doğru hareket etti. Yolu karşıya geçmek üzere olan köpeğe kamyonet çarptı ve sürükledi. İddiaya göre bir süre duraklayan kamyonet şoförünün daha sonra yoluna devam ettiği öğrenildi. Esnafın çağırdığı hayvan ambulansında ilk tedavisi yapılan köpek, barınağa kaldırıldı.
Köpeğe kamyonetin çarpma anı ise bir esnafın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Site esnafı ise sokak üzerinde bir çok kaza meydana geldiğini belirterek yetkililerden, kasis yapılması isteğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik işçisinin, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldığı iddiası 40 bin lira kredi çekip verdi ‘ihtiyacım vardı. Vermeseydin, zorla mı aldım’ cevabıyla dünyası başına yıkıldı Aynı vaatle dolandırılan 26'ıncı kişi olduğunu öğrenen adam şimdi çektiği 40 bin lirayı nasıl ödeyeceğini düşünüyor
YEREL HABERLER Temizlik işçisinin, evlilik hayali kurduğu kadın ...
Antalyaspor’da final üzüntüsü
YEREL HABERLER Antalyaspor’da final üzüntüsü
LGS ve YKS kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER LGS ve YKS kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Madde bağımlısı, camiye girmesine izin vermeyen güvenlik görevlisini yaraladı
YEREL HABERLER Madde bağımlısı, camiye girmesine izin vermeyen ...
5 bin liraya aldığı traktöre 15 bin lira masraf edip çalışır hale getirdi Antalyalı traktör tutkunu 54 yıllık traktörü çalışır hale getirdi
YEREL HABERLER 5 bin liraya aldığı traktöre 15 bin lira masraf edip ...
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı Şüpheli kaçtı, yüzünden bıçaklanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi ...
Kas¸’ta Likya Park Sosyal Tesisleri hizmete ac¸ıldı
YEREL HABERLER Kas¸’ta Likya Park Sosyal Tesisleri hizmete ac¸ıldı
Terk eden sevgilisi gelince intihardan vazgeçti
YEREL HABERLER Terk eden sevgilisi gelince intihardan vazgeçti
Evde çalışırken iş ve aile yaşamı dengesini korumanın yolları
YEREL HABERLER Evde çalışırken iş ve aile yaşamı dengesini korumanın ...
58 ünite immün plazma, ihtiyaç sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER 58 ünite immün plazma, ihtiyaç sahiplerini bekliyor
'Ailelerin sınav kaygısı, çocuğun kaygısını artırır'
YEREL HABERLER 'Ailelerin sınav kaygısı, çocuğun kaygısını artırır'
Mavi sularda 7 kazı ve araştırma çalışması
YEREL HABERLER Mavi sularda 7 kazı ve araştırma çalışması
Çarkıfelek meyvesine yoğun talep
YEREL HABERLER Çarkıfelek meyvesine yoğun talep
Tamer Tuna: “Bu noktaya gelmekte çok önemliydi”
YEREL HABERLER Tamer Tuna: “Bu noktaya gelmekte çok önemliydi”
Aytemiz Alanyasporlu taraftarların final sevinci
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyasporlu taraftarların final sevinci
Erol Bulut: “Kupada finale adımızı yazdırdık”
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Kupada finale adımızı yazdırdık”
Alanyasporlu taraftarların final coşkusu
YEREL HABERLER Alanyasporlu taraftarların final coşkusu
Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 4 - Antalyaspor: 0 ...
Aytemiz Alanyaspor- Fraport TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor- Fraport TAV Antalyaspor (EK ...
Yavru peçeli baykuş kazı ekibine emanet Antalya'da Likya Birliği Meclisi Binası'nda bulunan yavru peçeli baykuş koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yavru peçeli baykuş kazı ekibine emanet Antalya'da ...
Aytemiz Alanyaspor- Fraport TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor- Fraport TAV Antalyaspor (EK ...
Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 2 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 2 - Antalyaspor: 0 ...
Aytemiz Alanyaspor- Fraport TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor- Fraport TAV Antalyaspor (EK ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X