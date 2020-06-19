Antalyaspor’da final üzüntüsü

Antalyaspor'da Türkiye Kupası'nda finale çıkamamanın üzüntüsü yaşanıyor. Kırmızıbeyazlılar en son 19992000 sezonunda kupada finale çıkmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı Antalyaspor ile Alanyaspor, dün akşam Bahçeşehir Okulları Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 10 kaybeden Antalyaspor, ikinci maçta da rakibine 40 mağlup olarak kupaya veda etti. Alanyaspor’u finale götüren gollerin üçünü Papis Cisse, birini Ceyhun Gülselam attı. Duran toplardan gelen gollerle skor dezavantajına düşen Antalyaspor’da finale çıkamamanın üzüntüsü yaşanıyor. Kırmızıbeyazlılar, pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına ise ara vermeden başladı.

Antalyaspor, Türkiye Kupası’nda 19992000 sezonunda finale çıkma başarısını göstermiş ve Galatasaray’a 53 yenilmişti. Bu sezonki Türkiye Kupası finalinde ise Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak.

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