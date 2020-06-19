Döşemealtı Devlet Hastanesi'nin ihalesi 24 Temmuz'da yapılacak AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: " Sabah namazı ile başlayan hastane kuyrukları, evden alınan randevuyla modern ve kalite hizmete dönüştürüldü"

Antalya’nın Döşemealtı İlçesi’ne yapılması planlanan ve projesi 2018 yılında tamamlanan Devlet Hastanesi’nin inşaat ihalesi 24 Temmuz 2020 günü yapılacak.

Antalya, nitelikle bir sağlık kurumuna daha kavuşuyor. Sağlık alanında yapılan yatırımların bir yenisi Döşemealtı İlçesinde hayata geçirilecek. Çıplaklı mahallesinde 29 bin 758 metrekare alan üzerine yapılacak Döşemealtı Devlet Hastanesinin inşaat ihalesi 24 Temmuz 2020 günü yapılacak.

AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında çok büyük yatırımlar yapıldığını belirten AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, “Ülkemize son 18 yılda sağlık alanında çok büyük yatırımlar yapıldı. Sabah namazı ile hastane kuyruklarına giren vatandaşlarımız, şimdi evinden randevusunu alıp modern hastanelerde tedavi oluyor. Günlerce ilaç alabilmek için bekleyen halkımız şimdi istediği eczaneden ilacını alıyor” dedi.

Yapılan modern hastanelerin öneminin geçtiğimiz birkaç ay içerisinde çok daha iyi görüldüğünü ifade eden Taş, “Covid 19 salgınında Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde sağlık sistemi çökerken, ABD, Fransa, İtalya, İspanya başta olmak üzere birçok ülke, vatandaşlarına sağlık hizmeti veremez duruma geldi. Ülkemizde ise salgın sürecinde ne yoğun bakım ne de yataklı hastalarımızda hiçbir sıkıntı yaşamadı. Fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretleri sayesinde bu süreci çok başarılı bir şekilde atlattık, atlatıyoruz” diye konuştu.



"İnşaat ihalesinden sonra çalışmalara başlanacak"

Antalya’ya son yıllarda yapılan sağlık yatırımlarıyla vatandaşların en iyi sağlık hizmetine kavuştuğunu belirten İl Başkanı Taş, Döşemealtı Bölgesi’nin ihtiyacı olan Devlet Hastanesi’nin inşaat ihalesinden hemen sonra çalışmalara başlanacağını ve hastanenin en kısa zamanda tamamlanarak, Döşemealtı halkının hizmetine sunulacağını ifade etti.

Döşemealtı Devlet Hastanesi hakkında bilgi veren Taş, “Hastane, 100 hasta yataklı olarak planlandı. 33 çift yataklı oda, 34 tek yataklı oda, 24 yoğun bakım yatağı (erişkin 12, yenidoğan 12 adet) planlanan hastanede ayrıca 5 hemodiyaliz yatağı, 4 palyatif yatağı, 2 mahkum yatağı ile toplam 135 yatakla hizmet verecek. Hastane 34 bin 300 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. 1 lokal ameliyathane ile toplam 4 ameliyathane, 40 poliklinik odası, 5 diş ünitesi, 5 röntgen cihazı, 3 ultrason, 1 MR ile hizmet vermesi planlandı. Hastanede; 10 adedi engelli olmak üzere, 105 adet açık ve 197 adet kapalı, toplam 302 araçlık 9.920 metrekarelik otopark yer alacaktır” şeklinde konuştu.

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