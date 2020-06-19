Pandemi sürecinin ilk mezunları

Döşemealtı Belediyesince özel olarak projelendirilen Ekolojik Kreş'in minikleri yeni bir yılı geride bıraktı. Pandemi sürecinde uzun süre kreşten ayrı kalan çocuklar, videolarla evden etkinlik ve eğitimlere devam edip, mezun oldu.

Döşemealtı Belediyesi'nce özel olarak projelendirilen Antalya'nın ilk Ekolojik Kreşi, 20192020 eğitim öğretim yılını geride bıraktı. Küresel salgın haline gelen Korona virüs nedeniyle 16 Mart'tan itibaren eğitim öğretime ara verilmesiyle, Ekolojik Kreş'te online eğitime geçti. "Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir" prensibiyle hareket eden kreş öğretmenleri hazırladıkları videolarla da eğitimi kesintisiz sürdürdü. Minikler de evde aileleriyle hazırladıkları etkinliklerle eğitimlere devam etti.

Zorlu pandemi sürecinde eğitimlerini aksatmadan sürdüren Meşe ve Defne sınıfının minikleri de yeni bir eğitim öğretim yılını geride bıraktı. Pandemi sürecinin ilk mezunu miniklere belgeleri ve hediyeleri kreş öğretmenleri tarafından verildi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise, "Pandemi sürecinde çocuklarımız her ne kadar bir eğitimöğretim yılını beraber tamamlayamamış olsalar da, öğretmenlerimizin fedakar ve özverili çalışmaları, ailelerimizin desteğiyle eğitimlerini sürdürüp eğitimi tamamladılar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı tebrik ediyor, sağlıklı bir hayat diliyorum" dedi.



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