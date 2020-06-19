Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da üzerine düştüğü demirin ok gibi saplandığı kalıp ustası Hüseyin Kalaycı (41), itfaiye tarafından kesilen demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.<br>Olay, saat 14.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Mimarlık Fakültesi inşaatında meydana geldi. Kalıp ustası Hüseyin Kalaycı, çalıştığı sırada birinci kattan demirin üzerine düştü. Demirin sağ kalça altından girip, kasıktan çıktığı Hüseyin Kalaycı'yı kurtarmak için sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Kalaycı'ya saplanan demiri kesti. Kalaycı, demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-06-19 15:28:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.