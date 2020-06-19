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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye'de turizmi yeniden başlatabiliriz" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Şu an itibariyle yaklaşık olarak 500’den fazla otel 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' programına başvurmuş durumda ve bir ay içinde bu sayının 2 bine ulaşmasını bekliyoruz" "Türkiye'ye gelen turist konuğumuzun Covid-19 testi pozitif çıkarsa, tedavi aşamasının rezervasyon süresinden daha uzun sürmesi durumunda otellerimiz ekstra günleri ücretsiz olarak sunacaklar" "Gelen konuğumuzu Covid-19 testi pozitif çıksa dahi geri göndermeyeceğiz" "1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz"

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'nin turistik şehirlerine baktığımızda vak'a sayılarının daha düşük olduğunu göreceksiniz. Antalya'ya baktığımızda toplamda 2,4 milyon yerleşik nüfus var ve vak'a sayısı 472. Aydın'da toplam yerleşik nüfus 1,1 milyon vak'a sayısı 238. Muğla'da 300'den az vak'a var. Bu sebeplerle turizmi Türkiye'de yeniden başlatabiliriz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye'de turizmi yeniden başlatabiliriz" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Şu an itibariyle yaklaşık olarak 500’den fazla otel 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' programına başvurmuş durumda ve bir ay içinde bu sayının 2 bine ulaşmasını bekliyoruz" "Türkiye'ye gelen turist konuğumuzun Covid-19 testi pozitif çıkarsa, tedavi aşamasının rezervasyon süresinden daha uzun sürmesi durumunda otellerimiz ekstra günleri ücretsiz olarak sunacaklar" "Gelen konuğumuzu Covid-19 testi pozitif çıksa dahi geri göndermeyeceğiz" "1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye’nin turistik şehirlerine baktığımızda vak'a sayılarının daha düşük olduğunu göreceksiniz. Antalya’ya baktığımızda toplamda 2,4 milyon yerleşik nüfus var ve vak'a sayısı 472. Aydın’da toplam yerleşik nüfus 1,1 milyon vak'a sayısı 238. Muğla’da 300’den az vak'a var. Bu sebeplerle turizmi Türkiye’de yeniden başlatabiliriz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya’da gerçekleştirilen ‘Yeniden Keşfet’ tanıtım etkinliği büyük bir organizasyonla başladı. İki gün boyunca sürecek tanıtım toplantılarına çok sayıda büyükelçi, turizm sektörü temsilcileri ve yerel yöneticiler katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 50 ülkenin büyükelçilerinin ağırlandığı Lara’da bulunan bir otelde ‘Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı” hakkında bilgilendirmede bulundu.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla Avrupa’da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, salgın sürecinde sunacağı turizm hizmetini ‘Yeniden Keşfet’ tanıtım etkinliğiyle dünyaya duyurmaya başladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Türkiye’ye en çok turist tedariği sağlayan ülkeler ile gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinin ardından ikinci aşamayı başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu 50 ülkenin büyükelçilerini ve uluslararası basınını Antalya’da ağırlamaya başladı.
‘Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı hakkında İngilizce bir sunum gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Özellikle havalimanları uçakları ulaşım araçlarını konaklama tesislerini ve restoranları belgelendiriyoruz. Konaklama tesisleri için oldukça kapsamlı ve detaylı kurallarımız mevcut. Ancak temel kriterlerin sayısı 132” diye konuştu.
Programın detaylarından bahseden Ersoy, “Eğer bir otel sertifikasını almak için hazırsa, tabii bu tamamen gönüllü bir sistem. Bizler, başvuruda bulunan otellere giderek kural listesini hazırlıyoruz ve listeye bütün aşamalarda uyuluyorsa, otele kontrol edildi işareti koyarak bir logo veriyoruz. Aynı zamanda otelin ve tesislerin kapısına logonun yer aldığı bir işaret koyuyoruz. Mobil kare kod da kullanıyoruz. Bu kodla tüm detaylara ulaşmak mümkün. Yani tamamen şeffaf bir sistem” dedi.
Programın gönüllülük esaslı olduğunu hatırlatan Ersoy, www.tga.gov.tr sitesinden ulaşılabileceğini aktardı. İnternet sitesi üzerinden birçok veriye ulaşılacağını belirten Ersoy, “Otel ve restoran listelerini de bu site üzerinden görmek mümkün. Türkiye’de tüm tur operatörleri bu sertifikalarını otel resimlerinin yanına koymaya başladı. Umuyorum ki tüm uluslararası tur operatörleri de bu otellerden sertifikayı talep eder. Şu an itibariyle yaklaşık olarak 500’den fazla otel bu sertifikaya başvurmuş durumda ve bir ay içinde bu sayının 2 bine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.
Söz konusu sistemin havaalanlarında da çalışma koşullarını anlatan Ersoy, “Türkiye’ye gelen bir turist öncelikle vücut ısısı ölçülerek karşılanıyor. Eğer vücut sıcaklığı 37,8’in üzerindeyse ya da başka bir semptomu varsa bu durumda havaalanında hemen ücretsiz bir test yapılıyor. Test sonucu negatif çıkarsa bir problem yok fakat pozitif olursa bu durumda biz konuğumuzu hastaneye gönderiyoruz. Hastanede doktorlar konuğumuzun hastanede kalıp kalmamasına karar veriyor. Eğer konuğumuz çok kritik bir konumda değilse, oteline gönderilebilecek. Pozitif vak'alar için otellerde izole daireleri ya da blokları olacak. Her otelde olması gerekiyor. Konuklarımız bu odalarda kalabilecekler. Eğer tedavi aşaması rezervasyon süresinden daha uzun sürerse tabii bu da mümkün; bu durumda otellerimiz ekstra günleri ücretsiz olarak sunacaklar. Bu transit yolcular için de geçerli” ifadelerini kullandı.
Yurt dışından tatil için Türkiye’ye gelen bir turistin Covid19 testi pozitif çıkarsa yapılacak işlemleri de detaylı bir şekilde aktaran Ersoy, “Gelen konuğumuzu geri gönderme olmayacak. Bütün turistik havaalanlarında test merkezlerimiz var. Bu test merkezlerimiz hazır ama faaliyete başlamadı. 2 ya da 3 gün içinde faaliyete geçecek. Öncelikle Antalya ve İstanbul’da çalışmaya başlayacaklar. Daha sonra Dalaman, Bodrum ve diğer uluslararası havalimanlarında da faaliyete geçecek. Tüm havalimanlarında mutlaka bir test merkezi var. Bir de sigorta sistemimiz var bu sistem de 1 Temmuz itibariyle başlayacak. Bu sistemi internet üzerinden satmaya başladık. Türkiye’ye gelecek konuğumuzun ülkesi, Türkiye’yle bir anlaşma yapmadıysa gelen konuğumuz internetten bu sigortaya sahip olabilecek. Maksimum sınırı 7 bin Euro” dedi.
Diğer dünya ülkelerinin Türkiye’yle yapacakları sözleşme sürecinden de bahseden Ersoy, Sağlık Bakanlığıyla bu konuda görüştüğünü belirterek, “Tıbbi tedavi bireylerin rızası olmadan yapılmayacak. Bir turist iseniz ve Türkiye’ye geldiyseniz, öncelikle tedavi prosedürü açıklanacak. Eğer bu prosedürü kabul ederseniz size tedavi uygulanacak. Özellikle Türkiye’nin turistik şehirlerine baktığımızda vak'a sayılarının daha düşük olduğunu göreceksiniz. Antalya’ya baktığımızda toplamda 2,4 milyon yerleşik nüfus var ve vak'a sayısı 472. Aydın’da toplam yerleşik nüfus 1,1 milyon vak'a sayısı 238. Muğla’da 300’den az vaka var. Bu sebeplerle turizmi Türkiye’de yeniden başlatabiliriz" diye konuştu.
Sunumunun son bölümüne Türkçe olarak devam eden Ersoy, Türk yetkililere güzel bir haberi olduğunu belirtti. Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası'yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz. 3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kademeli 4 kredi mevcut. Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası'na başvurduklarında bu krediden yararlanabilecekler. İki kriter mevcut. Biri Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması lazım, ikincisi Ziraat Bankası'nın pos cihazlarını kullanmaları lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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