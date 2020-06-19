LGS’ye girecek öğrenci ile velisine toplu ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde belediyenin resmi plakalı otobüsleri ile ANTRAY’ın Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenci ve velisini 20 Haziran Cumartesi günü 07.0017.00 saatleri arasında ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, LGS’ye girecek öğrencileri sevindirecek bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Böcek’in talimatıyla Antalya merkezinde belediyeye ait resmi plakalı otobüsler ile ANTRAY, LGS’ye girecek öğrenci ve velisini 20 Haziran Cumartesi günü 07.00 17.00 saatleri arasında ücretsiz taşıyacak.

Başkan Muhittin Böcek, gençlerin eğitiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere destek olmaya çalıştık. Düzenlediğimiz online deneme sınavlarıyla yanınızda olup sınav kaygınızı azaltmaya çalıştık. Cumartesi günü gerçekleşecek sınavda da hepinizin bugüne kadar gösterdiği çabanın ve gayretin sonucunu en güzel şekilde alacağına eminim. Sınava girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum” dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.