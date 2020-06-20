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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seralarda sezon sonu hazırlıkları başladı

İHA

Antalya'da örtü altı sebze üretim sezonunun sonuna yaklaşıldı.

Seralarda sezon sonu hazırlıkları başladı

Antalya'da örtü altı sebze üretim sezonunun sonuna yaklaşıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Eylül ayının ilk haftasında başlayan örtü altı sebze üretim sezonunun tamamlanmasına günler kaldı. Seralarındaki domates, salatalık, biber ve kavun gibi ürünleri söken üreticiler Eylül ayında yeniden başlayacak örtü altı sebze üretim sezonu için hazırlık yapmaya başladı. Çiftçiler sera içindeki toprağın yenilenmesi ve dinlenmesi için bir dizi çalışmalar yapıyor.
Ürünler söküldükten sonra seraların içi traktörlerle sürülüyor veya mini askavatör ile toprağı aktarılıyor. Çalışmalar, seralarda yeniden açılacak dizi ve teraslarla dizayn edilmesi ile devam edecek. Yeniden açılan dizilerin üzerine hayvan gübresi atılarak ince plastik naylonla kaplamak kaydıyla solarizasyonu yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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