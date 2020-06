‘Sahilde Sinema Var’ etkinliğinde sürpriz evlilik teklifi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde gerçekleştirilen Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliği bir vatandaşın sürpriz evlilik teklifi ile renkli anlara sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 'Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema' etkinliği Antalyalılara açık havada sinema keyfi yaşatıyor. Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı'nda yeşillikler içerisinde kurulan dev ekranda vatandaşlar, yıldızlar altında sinema dolu saatler geçiriyor. Etkinliğin ‘Merhaba Güzel Vatanım’ filmi gösteriminde ilginç anlar yaşandı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte izleyiciler filminin ikinci yarısı başlamak üzereyken mutlu bir ana şahitlik etti. Akşam Eyyüp Gencer adlı vatandaşın sevgilisi Feyza Aktaş’a yaptığı sürpriz evlilik teklifi ile renklendi. Film başlamadan hemen önce sinema perdesinden Eyyüp Gencer’in evlilik teklifi videosu beyaz perdeye yansıtıldı. Filmin başlamasını bekleyen Feyza Aktaş ise perde de Gencer’i görünce büyük şok yaşadı.



"Evet" dedi

Perdeye yansıtılan videoda Gencer, “Filmi böldüğüm için herkesten özür diliyorum. Sizlerle beraber çok özel bir ana şahitlik edeceğiz. Bir tanem yıllar geçtiği zaman geriye dönüp baktığımda, anılarımda ve hayatımda seni şu an olduğu gibi yanımda görmek istiyorum. O yüzden, benimle evlenir misin?” ifadelerini kullandı.

Büyük mutluluk yaşayan çift ardından beyaz perdenin önüne çıktı. Dizlerinin üstüne çöken Gencer, cebinden çıkardığı yüzüğü Aktaş’ın parmağına takarak evlenme teklifi etti. Büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Aktaş ise teklife “Evet” cevabını verdi. Çift mutluluklarını sarılarak kutlarken, izleyiciler ise çifti uzun süre alkışladı.

Uzun zamandır evlilik teklifi planladığını söyleyen Eyyüp Gencer, “Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir etkinlik yaptığını duyunca aklıma böyle bir şey geldi. Belediye yetkililerine danıştım ve uygun olduğunu söyleyerek izin verdiler. Şu an baya heyecanlıyım. Böyle bir şey yaptığıma hala inanamıyorum” dedi.

Feyza Aktaş, “Ben şu an hala şoktayım, elim ayağım tutmuyor. Teklif bekliyordum ama böyle büyük bir şey tahmin etmiyordum. Yardımcı olan, aracı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca mutluluğumuza yaptığı etkinlikle vesile olan Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum düğünümüze bekliyorum” diye konuştu.



