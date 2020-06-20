Yuvadan düşen yavru baykuş Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi

<br>Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesi yakınlarında Patara Antik Kenti kazı ekibi tarafından bulunan yavru bayağı peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Patara Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında kazıları yürüten ekip, 18 Haziran Perşembe günü Likya Birliği Meclisi Binası'nda bayağı peçeli baykuş yavrusu buldu. Kazı evine götürülen baykuş, çağrılan veteriner tarafından kontrol edildi. Yavru baykuşun henüz uçamadığı, yuvasından düştüğü tespit edildi.<br>'Athana' adı verilen bayağı peçeli baykuşla ilgili Finike Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Şefliği bilgilendirildi. Finike'den gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Şefliği uzmanları baykuşu teslim alarak, Finike'ye götürdü. Baykuş Athana'nın bir ay bakımda kalacağı, uçma ve kendini idame etme yeteneği kazanınca Patara Antik Kenti'ne getirilerek, doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. Doğa Koruma ekipleri duyarlılıkları için Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve ekibine de teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR<br>2020-06-20 12:24:15<br>

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