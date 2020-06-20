Antalya'da şüpheli ölüm Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

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Antalya’nın Aksu ilçesinde müstakil evde yalnız yaşayan şahıs ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sırasında Hacıaliler Mahallesi 327. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Coşkun’dan haber alamayan yakınları eve geldi. Coşkun’u oturur vaziyette hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mehmet Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Coşkun’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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