Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli’ne bağlı Ulucak Mahallesi'nde İsmail Topal'a ait 2 katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı.

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