Dünyaca ünlü sahilde sınav sessizliği

<br>Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak havaya ve hafta sonu olmasına rağmen, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınav nedeniyle sessizliğe büründü.<br>Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınav nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Antalya'daki cadde ve sokakları sessizliğe bürüdü. 3 aylık pandemi yasağının 1 Haziran'da kaldırılmasının ardından vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlama nedeniyle boş kaldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 17'lerde kaldı.<br>Hem hava sıcaklığı hem de hafta sonu olmasına rağmen sakin görüntüsüyle dikkat çeken sahil yolunda nöbet tutan polis ekipleri, geçiş yapmak isteyenlere izin vermedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-06-20 13:43:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.