Bakan Çavuşoğlu: Hafter kaybediyor, kaybetmeye mahkum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Çavuşoğlu: Hafter kaybediyor, kaybetmeye mahkum

DHA

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'taki Pençe Harekatı'ndan Doğu Akdeniz sorununa, Libya'da Hafter'in güç kaybetmesinden Karabağ problemine ve HDP'li belediyelere kadar pek çok konuda açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme...

Bakan Çavuşoğlu: Hafter kaybediyor, kaybetmeye mahkum

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'taki Pençe Harekatı'ndan Doğu Akdeniz sorununa, Libya'da Hafter'in güç kaybetmesinden Karabağ problemine ve HDP'li belediyelere kadar pek çok konuda açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti" dedi.<br>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı 'Yeniden Keşfet' tanıtım etkinliği kapsamında Antalya'da düzenlenen basın toplantısında dış politika konularındaki soruları da yanıtladı.<br>Irak'taki Pençe Harekatı ile ilgili soruyu cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, Irak ve Suriye'de DAEŞ terör örgütüyle mücadelede güçlü destek verildiğini anlatarak, şöyle konuştu:<br>"4 binden fazla teröristi bizzat kendi güvenlik güçlerimiz etkisiz hale getirdi. Sonra hükümetler kuruldu, yine iç politikada bazı karışıklıklar oldu. Biz istikrarlı bir Irak istiyoruz. Yine kuzeyde bir referandum girişimi oldu. Irak'ın sınır ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ama Kuzey Irak'taki Türk kardeşlerimizle de ilişkilerimiz çok iyi, onların da anayasal hakları var, faydalanması önemli. Biz Irak'ın yeniden inşası için 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk ve önemli projelerde bunu kullanacağız. Sınır kapılarının açılması, kuzeyden Basra'ya kadar otoban ve raylı sistemlerin inşası ve diğer önemli alanlarda. En önemli alanlardan bir tanesi de su yönetimi. Burada bir eksiklik gördük. Su fazla oluyor, Türkiye suçlanıyor, eksik oluyor yine suçlanıyor. Bu gösteriyor ki su yönetiminde eksiklik var. Eski Orman Bakanımız Veysel Eroğlu Bey özel temsilci. Bu konuda önemli projeleri de hayata geçireceğiz Irak ile. Su temininde her zaman yakın işbirliği içinde olacağız."<br>Irak'taki bu istikrarsızlıktan faydalananların en çok terör örgütleri olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bir taraftan DAEŞ, şimdi Sincar bölgesinde Yezidi kardeşlerimiz var. Eskiden DAEŞ zulmediyordu, şimdi PKK. Kuzey Irak Süleymaniye bölgesinde PKK şehre indi. Siyasi süreç döneminde de şehre inip otonom şeyler ilan etmeye çalıştılar ya, çukur kazdıkları dönemde, şimdi bunu Kuzey Irak'ta yapıyorlar. Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Oradaki partilere de baskı yapıyorlar. Oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu Pençe Harekatı o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek. Devam etmemiz lazım. Bu Irak için de bizim içinde iyi. Yeni hükümete de güçlü destek veriyoruz ve Irak'ın geleceği için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.<br>DOĞU AKDENİZ SORUNU<br>Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile diyalog ve işbirliği konusunda bir soru yöneltilen Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'i bir işbirliği alanı olarak gördüklerini söyledi. Diğer ülkelerin maalesef daha düne kadar Türkiye'yi dışlama çabalarının en ön planda olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:<br>"Türkiye'yi dar bir alana hapsetme, işte Sevilla haritası, şudur, budur. Ve uyarılarımızı da dikkate alan olmadı. Yani Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'deki hiçbir anlaşmanın ve adımın bir faydası da yok, geçerli de değil. Ama bunu sözle anlatamadık, şimdi icraatlarımızla anlatıyoruz. Sondaj gemilerimizle, anlaşmalarımızla. Şimdi biz bunu yaptık, bundan sonra yine böyle tek taraflı mı yapmak isteriz, hayır. Biz başta Yunanistan olmak üzere herkesle diyaloğa hazırız. Sayın Merkel bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza sordu. Oysa Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Londra ve Newyork'ta Miçotakis'e 'Gelin beraber Doğu Akdeniz ve Ege'de sorunları çözelim, işbirliği yapalım, paylaşalım' teklifinde bulundu. Ve Dışişleri bakanları olarak bizleri görevlendirdi. Ama ben Cenevre'de çok yakın arkadaşım olan Nikos Dendias'la bir araya geldim. Bana dedi ki, 'Biz bunlara hazır değiliz daha.' Niye diye sordum. 'Bizim kamuoyu baskısı Türkiye'yle işbirliği yapmayın' diyor. Diplomaside bir tabir var, tango için iki kişiye ihtiyaç var, tek kişiyle olmaz. Dolayısıyla bir tarafın arzu etmesi yetmez ki. Yunanistan'ın da hazır olması lazım. Niye Türkiye'yi dışlamaya çalışıyorsunuz. Niye Kıbrıs Türk halkının haklarını yok saymaya çalışıyorsunuz. Şu anda siyasi ilişkilerimizin göreceli olarak zayıf yada kötü olduğu ülkelerle de bu konuda işbirliğine hazırız. Paylaşmayı öğrenmeliyiz."<br>'LİBYA'DA HAFTER KAYBETMEYE MAHKUM'<br>Libya sorununa ilişkin de soru alan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da meşru hükümetin sahada güçlendiğine işaret ederek, şunları söyledi:<br>"Geçmişte ateşkes ve siyasi sürece odaklanma konusunda bizim BM çatısı altında çabalarımızın yanı sıra Rusya ile İstanbul ve Moskova'da girişimlerimiz oldu. Berlin Konferansı'nın hazırlık aşamasında her toplantıda biz bulunduk, katkı sağladık. Berlin Konferansı'nın başarılı olması için Türkiye önemli bir rol üstlendi. Ondan sonra da çabalarımıza devam ettik. Bir tarafta meşru yönetim, diğer tarafta darbeci, korsan bir kişi. Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti. Böyle bir darbecinin bir ülkenin yönetiminde yer almaması lazım. Darbecilerin hiçbir zaman ülke yönetimlerinde yeri olmaması lazım. Yine de Libya için en iyi çözüm, siyasi çözümdür. Kimileri Libya'yı bölmekten bahsetti. Biz buna karşıyız. Bazıları oradaki enerji kaynakları için orada. Biz buna da karşıyız. Elbette o enerji kaynakları Libya halkının yararına değerlendirilmelidir. Biz buna destek veriyoruz. Önümüzdeki süreçte yine gerek Rusya, gerek Amerika ile diğer ülkelerle ikili, üçlü düzeyde en önemlisi BM çatısı altında bu çabalarımızı sürdürmemiz lazım. En son Libya ziyaretimizin de amacı buydu. Hem desteğimizi yinelemek, göstermek, hem de bundan sonra atılacak adımları değerlendirmekti. Komşu ülkelerle görüşüyoruz. Tunus ve Cezayir'i ziyaret ettik. O ülkeler için Libya'nın istikrarı ve huzuru hayati derecede önemli. Güney ülkeleri için de bu geçerli. Çad, Sudan için. Mısır için de çok önemli. Mısır ile ilişkilerimiz bu düzeyde diye onu görmezden gelemeyiz. Bu önemliyse o zaman yapıcı politikalar izlemek lazım. Mısır ve bazı ülkelerin tutumu yanlıştı. Bundan sonra düzeltebilirler mi inşallah düzelir ve hep birlikte Libya'yı ayağa kaldırırız."<br>AZERBAYCAN'DAN YANAYIZ<br>Karabağ problemi ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş diğer bölgelerinin Azerbaycan'ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümünden yana olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Buralar Azerbaycan'ın toprakları. Artık bu sorunun çözüme kavuşması gerekiyor. Bazı öneriler oldu. Azerbaycan esneklik de gösterdi esasen. Ama Ermenistan bu esnekliğe yanaşmadı. Karabağ'da sözde bir seçim yaptılar. Uluslararası camia bu seçimi tanımadığını söyledi. Ermenistan'ın bu tür provokasyanlara tevessül etme yerine bu sorunun barışçıl bir şekilde çözümüne yanaşması gerekiyor. Biz her konuda olduğu gibi Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları ve Karabağ meselesinde de kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Bundan sonra da yanında olacağız" ifadelerini kullandı.<br>HDP'Lİ BELEDİYELER KONUSU<br>Bir gazetecinin görevden alınan HDP'li belediye başkanlarıyla ilgili sorusu üzerine konuşan Bakan Çavuşoğlu, HDP'li belediyelerin birçoğunun görevinin başında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:<br>"Niye bazıları görevden alındı? Çünkü vatandaşların olan, Hazine'den gelen bu parayı teröristleri desteklemek için kullandılar. Bunu hangi ülke tolere edebilir ki? Bunun bir ayrımına varmak lazım. İnsanların seçtiği politikacıları ve bu gücü terörizmi desteklemek için kötüye kullananları birbirinden ayırmamız lazım. Görevden alınan belediye başkanlarının birçoğu terörizmi, terörist organizasyonları finanse ettiklerine dair çok açık ve net kanıtlar var elimizde. Türkiye'ye geçen sene Almanya'dan kaç turist geldi. 5 milyondan fazla turist geldi. Dolayısıyla cevabınız işte bu. Tabi ki Almanya'da birtakım politikacılar var. Aşırı solcu ideolojileri olan. Şunu çok açıkça söylemek istiyorum ki benim hiçbir ideoloji ile hiçbir problemim yok. Sol olsun sağ olsun. Irkçılığa tabi ki karşıyım. Bu politikacılar PKK'yı destekliyorlar. PKK'yı terörist sıfatından çıkartmaya çalışıyorlar. Sizce bu adil mi, objektif bir yaklaşım mı? Kesinlikle değil. Türkiye'de sonuçta bir hukuk sistemi var. Avukatlar var. Bu kararlar bu hukuk sistemi çerçevesinde alınıyor. Bu politik kararları politik konuları diğerlerinden ayırmak lazım."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-06-20 14:56:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy, turizmi değerlendirdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “2023 hedefimiz 75 milyonluk turist ve 7 milyar dolarlık gelir” “Otellerin yüzde 50’sini bu süreçte açabilirsek başlangıç için başarılı oluruz” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Rakamları karşılaştıracak olursanız, Türkiye’nin AB ülkelerinden daha iyi bir iş çıkardığını göreceksiniz” “Darbecilerin hiçbir zaman hiçbir yerde yeri olmaması gerekiyor. Libya için en iyi çözüm, tek çözüm siyasi çözümdür” “Almanya’da PKK’yı destekleyen politikacılar var”
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy, turizmi ...
İstanbul ve Antalya havalimanlarında 20 bin test kapasitesi
YEREL HABERLER İstanbul ve Antalya havalimanlarında 20 bin test ...
AESOB Başkanı Dere: "Hem babaların hem esnafın yüzünü güldürelim"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Hem babaların hem esnafın yüzünü ...
Kısıtlamayı ihlal edip denize girenler polisten kaçamadı Kısıtlama saatlerinde Konyaaltı sahilinde denize giren 6 kişi Martı timlerince yakalandı 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip denize girenler polisten ...
Dünyaca ünlü sahilde sınav sessizliği
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde sınav sessizliği
Ziyarete gelen çiftte koronavirüs tespit edildi, Abdal Musa Türbesi ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Ziyarete gelen çiftte koronavirüs tespit edildi, ...
13 kişiyi toplamda 160 bin 900 TL dolandıran çete çökertildi Antalya ve Ankara'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu İnternet sitelerine araç ilanı verip kaparo bedeli alan şebeke üyeleri yakalandı
YEREL HABERLER 13 kişiyi toplamda 160 bin 900 TL dolandıran çete ...
Başkan Topaloğlu, LGS’ye giren öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, LGS’ye giren öğrencilerle bir araya ...
'Bihter'i sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 'Bihter'i sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
Yuvadan düşen yavru baykuş Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Yuvadan düşen yavru baykuş Doğa Koruma ekiplerine ...
Tilkiyi 'gel pisi pisi' diye çağırıp, besliyor
YEREL HABERLER Tilkiyi 'gel pisi pisi' diye çağırıp, besliyor
Antalya'da şüpheli ölüm Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da şüpheli ölüm Yalnız yaşayan adam evinde ...
Yavru baykuş Athana, Yaban Hayatı Müdürlüğüne teslim edildi Antalya'da Likya Birliği Meclisi Binası'nda bulunan yavru peçeli baykuş Patara'da doğaya salınacak
YEREL HABERLER Yavru baykuş Athana, Yaban Hayatı Müdürlüğüne teslim ...
İşitme engelli babanın engelli çocukları için fedekarlığı
YEREL HABERLER İşitme engelli babanın engelli çocukları için ...
Sınav stresi sosyal mesafeyi unutturdu
YEREL HABERLER Sınav stresi sosyal mesafeyi unutturdu
73 milyonluk vurgun yapıp Ukrayna´ya kaçan oto galerici: Salgın nedeniyle dönemedim
YEREL HABERLER 73 milyonluk vurgun yapıp Ukrayna´ya kaçan oto ...
‘Sahilde Sinema Var’ etkinliğinde sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER ‘Sahilde Sinema Var’ etkinliğinde sürpriz evlilik ...
Antalya'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da sahte içki operasyonu
LGS öncesi öğrencilere maske, su ve kalem dağıtıldı
YEREL HABERLER LGS öncesi öğrencilere maske, su ve kalem dağıtıldı
Seralarda sezon sonu hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Seralarda sezon sonu hazırlıkları başladı
Antalya Havalimanı üç altın kuraldan taviz vermeyecek Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol: "Maske, sosyal mesafe ve dezenfekteyi içine alan üç altın kural olmazsa olmazımız" "Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’nın(EASA)önerdiği önlemler, Türkiye Sivil Havacılığının öngördüğü standartlarla birebir örtüşüyor" "Dış hatlara yaklaşık 10 gündür uçuyoruz. Bir, iki uçakla başladık bugün 6-7'ye yükseldik" " Almanya uçuşlarımız ağırlıklı olarak görünüyordu, bugün farklı olarak Fransa’ya bir uçuşumuz oldu" "Geçmişte nasıl Antalya’ya geliyorlarsa yine bu şekilde Antalya ve Türkiye’ye gelmenizde sakınca yoktur"
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı üç altın kuraldan taviz ...
Açıkhavada filme evlilik teklifi arası
YEREL HABERLER Açıkhavada filme evlilik teklifi arası
Antalya'da korona virüs önlemleri altında LGS heyecanı Saatler öncesinden okula gelen öğrenciler, maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dersliklere alındı
YEREL HABERLER Antalya'da korona virüs önlemleri altında LGS ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X