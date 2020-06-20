Yabancı basının Perge Antik Kenti ilgisi

<br>Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da düzenlenen 'Yeniden keşfet' toplantısına katılan yabancı basın mensupları, Perge Antik Kenti'ni gezdi. Antik kente hayran kalan basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdi.<br>Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini, 'Yeniden Keşfet' adlı tanıtım ile dünyaya göstermek amacıyla en çok turist gönderen 50 ülkenin büyükelçisi ile basın mensuplarını Antalya'da ağırladı.<br>Kundu bölgesindeki bir otelde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilere koronavirüs önlemleri ile ilgili bilgiler verdi.<br>Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerinin de tanıtılmasının hedeflendiği etkinlik kapsamında, yabancı basın mensuplarına Perge Antik Kenti gezdirildi. Öğle saatlerinde Aksu ilçesinde bulunan Roma döneminin izlerini taşıyan Perge Antik Kenti'ne gelen basın mensuplarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi bilgi verdi.<br>Basın mensupları, antik kentte selfie çekti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-06-20 16:30:30<br>

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