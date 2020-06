Babam ve Oğlum' filmi ile çocuklar babalarına duygulu anlar yaşattı

Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Arabada Sinema Günleri etkinliği, ‘Babalar Günü’ne özel gösterimlerle günün anlamına dikkat çekti. Babam ve Oğlum filmi babalara duygulu anlar yaşatırken, 'Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı' ile de çocuklar coşkulu anlar yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi'nin Antalya'da başlattığı Arabada Sinema Günleri, Babalar Günü'ne özel film gösterimleriyle göz doldurdu. Her gün onlarca araçta, yüzlerce vatandaşı beyaz perdeyle buluşturan Konyaaltı Belediyesi, ‘Babalar Günü’ne özel gösterimlerle ile baba ve çocukları buluşturdu. Babalar için "Babam ve Oğlum" filmi gösterilirken daha sonra çocuklar için "Buz Devri 3 : Dinozorların Şafağı" filmi verildi.

Konyaaltı Belediyesi, Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı son derece duygu yüklü ‘Babam ve Oğlum’ filmi çocuklar ile babaları buluşturdu. Çocuklarıyla film izlemeye gelen İbrahim Yılmaz, ailece izlemek istedikleri bu film için güzel bir fırsat bulduklarını söyledi. Oğlu Eray Varol ile film izlemeye gelen Tekin Varol ise 'Babam ve Oğlum' filminin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, bunu bilen oğlunun da kendisine güzel bir sürpriz yaptığını kaydetti.



"Her an aradığımız"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Arabada Sinema etkinliğinin bu özel bölümünde babalar ile çocukları buluşturmak istediklerini söyledi. Başkanı Semih Esen, “Yaşamımız boyunca vazgeçmediğimiz, güven ve desteğini her an aradığımız, yanında huzur bulduğumuz, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişemeyeceğimiz babalarımıza, hak ettikleri ilgi ve sevgiyi her zaman göstermeliyiz. Çocukluğumuzdan beri dünyanın en güçlü adamları ve kahramanları olduklarını düşündüğümüz babalarımızın Babalar Günü`nü kutluyor; aileleriyle sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmeleri dilerim” dedi.

