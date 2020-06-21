Eşi evi terk edince 1'i otizmli 3 çocuğuyla kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi evi terk edince 1'i otizmli 3 çocuğuyla kaldı

DHA

Eşi evi terk edince 1'i otizmli 3 çocuğuyla kaldı

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Meryem Demir (38), restoran işletmecisi eşi M.A.D.'nin kendilerini terk etmesi üzerine 1'i 7 yaşında otizmli olmak üzere 3 çocuğuyla bir başına kaldı. Eşinin başka kadınların cazibesine kapıldığını ve patronluk havasına girince kendisini beğenmediğini söyleyen Demir, "Tamam beni beğenmesin ama bu çocukları inkar edebilir mi? 10 aydır eve bir ekmek bile göndermedi, çocuklarının yüzünü görmedi" dedi. Kirayı ödeyemediği için ev sahibinin çıkarmak istediği Demir, kendisine yardım edilmesini istedi.<br>Aydın'ın Ortaklar ilçesinde 2003 yılında, Meryem Demir ile halasının oğlu M.A.D. birbirlerini severek, evlendi. Evliliklerinden şimdi biri 16 yaşında lise öğrencisi, diğeri 13 yaşında ortaokul öğrencisi kız çocukları olan çiftin 7 yıl önce de Yunus Emre adını verdikleri erkek çocukları oldu. Çift, Yunus Emre büyümeye başladığı zaman otizmli olduğunu fark etti. Bu sırada M.A.D., daha fazla para kazanabilmek amacıyla eşinin altınlarını da alarak, 3 sene önce Manavgat'ın Side Mahallesi'ne gelip, restoran açtı. M.A.D., geçen yıl Temmuz ayında eşi Meryem Demir ve 3 çocuğunu da Manavgat'a getirdi.<br>OĞLU OKULA YA DA KREŞE GİDERSE İŞ BULUP ÇALIŞACAK<br>Bir süre sonra M.A.D. ve Meryem Demir arasında sorunlar yaşanmaya başladı. M.A.D., evi terk ederek, eşine boşanma davası açtı. Eşinin evi terk etmesinin ardından birkaç aydır kirasını ödeyemeyen Demir'e, ev sahibi evi de boşaltmasını söyledi. Şubat ayından bu yana oğlu Yunus Emre için Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı tarafından 1460 lira aylık bakım parası verilen Meryem Demir'e Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca da bir defa 300 liralık yardım yapıldı. Demir, kızlarından birinin bu sene lise 3'te, diğerinin de ortaokulda okuduğunu belirterek, oğlunun da eğitim alması gerektiğini söyledi. Yunus Emre'nin okula ya da kreşe gitmesi durumunda kendisinin iş bulup çalışabileceğini anlatan Demir, hem oğlu için hem de geçinebilmeleri için yardım istedi.<br>'GÜZEL KADINLAR VARKEN NİYE SİZLE UĞRAŞAYIM' DEMİŞ<br>17 sene önce evlendiklerini anlatan Meryem Demir, "Biz severek evlendik. Manavgat Side'de restoran açtı. Bizi buraya getirdi. Bir süre baktı, dedi ki 'Benim düzenim bozuldu. Ben otizmli hasta bir çocukla uğraşamam. Etrafımda bu kadar güzel kadınlar varken, ben niye sizle uğraşayım' dedi. Gerçi ben uğraşıyordum, çocuğumla. Aslında fazla da bir şey istemedik ondan, sadece çocuğumun eğitim almasını istedim ama kabul etmedi. Eşim, Manavgat'a gelip iş yerini açarken, benim 30 bin liralık altınımı da aldı. Bana, 'Sizi yanıma alacağım, Yunus Emre'nin tedavisini de yaptıracağım' dedi. Ama ne yazık ki buranın, Antalya'nın, Manavgat'ın, Side'nin kadınlarının cazibesine kapıldı. Biraz da patronluk havalarına girince beni beğenmediğini söyledi. Tamam beni beğenmesin ama bu çocukları inkar edebilir mi? 10 aydır eve bir ekmek bile göndermedi, çocuklarının yüzünü görmedi" dedi.<br>Eşi M.A.D.'nin kendisine boşanma davası açtığını söyleyen Meryem Demir, davanın devam ettiğini anlattı.<br>'İNSANLAR BİZE ACIYOR'<br>Çevrede bulunan komşularının ve diğer kişilerin kendilerine acıdığını dile getiren Meryem Demir, "Çevremizde bulunan insanlar bize erzak getiriyor. Ramazan ayında fitrelerini bize verdiler. Bu şekilde iyi kötü geçinmeye çalışıyorum. Ama nereye kadar? Şu anda aylık 900 lira olan kiramı ödeyemiyorum, ev sahibi beni çıkaracağını söyledi. Oğlum otizmli. Bir kreşe gitse veya eğitim görse bence düzelir. Ama ona da gücüm yok. Kreşler de paralı. Kızların da okul masraflarını karşılayamıyorum. Servis parası oluyor, hiçbirini karşılayamıyorum. Eşim bizi buraya getirdiği zaman tuttuğu daire eşyalıydı. Şimdi ev sahibi beni çıkaracak, bir ev lazım. Eşyamız yok, eşya lazım. Oğlumun bir kreşe gitmesi lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-06-21 11:19:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlaçlama dumanının yangın zannetti, polisi alarma geçirdi Antalya'da genç kızın ilaçlama dumanı paniği Yabancı uyruklu genç kız, ilaçlama dumanı bina ve daire içine girince yangın ihbarında bulundu
YEREL HABERLER İlaçlama dumanının yangın zannetti, polisi alarma ...
Bakan Ersoy: “Korona virüsün ikinci dalgası ‘Eko-Virüs’ şeklinde geliyor” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Sigorta sistemi çok basit ve Avrupa’daki emsallerine göre cazip” “Avrupa’nın çok çok üzerinde bir hastane alt yapısına sahibiz” “2021 için erken rezervasyonlar başladı”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Korona virüsün ikinci dalgası ...
Engelli çift, pandemide dans antrenmanlarını salonlarına taşıdı
YEREL HABERLER Engelli çift, pandemide dans antrenmanlarını ...
Bakan Ersoy: Birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle açılacağını düşünüyorum
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Birkaç hafta içinde trafiğin bütün ...
Başkan Uysal: "Baba olmak büyük sorumluluk"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Baba olmak büyük sorumluluk"
Babam ve Oğlum' filmi ile çocuklar babalarına duygulu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Babam ve Oğlum' filmi ile çocuklar babalarına duygulu ...
Torosların karı, serinlik ve geçim kaynağı
YEREL HABERLER Torosların karı, serinlik ve geçim kaynağı
Denize 500 metrede lavanta şöleni
YEREL HABERLER Denize 500 metrede lavanta şöleni
Türkiye'nin yedi tenoru ilk kez aynı sahnede buluştu; konseri dinleyenlerin kulaklarının pası silindi Kültür ve Turizm Bakanlığı, güvenli turizm sezonunu Aspendos'ta taçlandırdı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yedi tenoru ilk kez aynı sahnede buluştu; ...
Aspendos Antik Tiyatro'da büyükelçilere konser
YEREL HABERLER Aspendos Antik Tiyatro'da büyükelçilere konser
Yabancı basının Perge Antik Kenti ilgisi
YEREL HABERLER Yabancı basının Perge Antik Kenti ilgisi
Sınavdan çıkan sahile koştu Antalya’da öğrenciler LGS’nin stresini denizde attı Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin kısıtlama anı ile sonrasındaki dolu hali kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Sınavdan çıkan sahile koştu Antalya’da öğrenciler ...
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanını çaldılar
YEREL HABERLER Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanını çaldılar
Bakan Çavuşoğlu: Hafter kaybediyor, kaybetmeye mahkum
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Hafter kaybediyor, kaybetmeye mahkum
Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy, turizmi değerlendirdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “2023 hedefimiz 75 milyonluk turist ve 7 milyar dolarlık gelir” “Otellerin yüzde 50’sini bu süreçte açabilirsek başlangıç için başarılı oluruz” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Rakamları karşılaştıracak olursanız, Türkiye’nin AB ülkelerinden daha iyi bir iş çıkardığını göreceksiniz” “Darbecilerin hiçbir zaman hiçbir yerde yeri olmaması gerekiyor. Libya için en iyi çözüm, tek çözüm siyasi çözümdür” “Almanya’da PKK’yı destekleyen politikacılar var”
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy, turizmi ...
İstanbul ve Antalya havalimanlarında 20 bin test kapasitesi
YEREL HABERLER İstanbul ve Antalya havalimanlarında 20 bin test ...
AESOB Başkanı Dere: "Hem babaların hem esnafın yüzünü güldürelim"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Hem babaların hem esnafın yüzünü ...
Kısıtlamayı ihlal edip denize girenler polisten kaçamadı Kısıtlama saatlerinde Konyaaltı sahilinde denize giren 6 kişi Martı timlerince yakalandı 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip denize girenler polisten ...
Dünyaca ünlü sahilde sınav sessizliği
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde sınav sessizliği
Ziyarete gelen çiftte koronavirüs tespit edildi, Abdal Musa Türbesi ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Ziyarete gelen çiftte koronavirüs tespit edildi, ...
13 kişiyi toplamda 160 bin 900 TL dolandıran çete çökertildi Antalya ve Ankara'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu İnternet sitelerine araç ilanı verip kaparo bedeli alan şebeke üyeleri yakalandı
YEREL HABERLER 13 kişiyi toplamda 160 bin 900 TL dolandıran çete ...
Başkan Topaloğlu, LGS’ye giren öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, LGS’ye giren öğrencilerle bir araya ...
'Bihter'i sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 'Bihter'i sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X