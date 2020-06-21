'Arabalı Sinema Günleri'nde sürpriz evlilik teklifi

<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, belediyenin düzenlediği 'Arabalı Sinema Günleri'nde evlilik teklifi sürprizi yaşandı. Ufuk Hacıbayramoğlu, etkinliğe birlikte geldiği sevgilisi Hilal Ersöz'e evlenme teklifi etti. Şaşkınlık yaşayan Ersöz, 'Evet' yanıtını verdi. <br>Alanya Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan, sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalanlar için 'Arabalı Sinema Günleri' etkinliğini başlattı. Etkinliğin 3'üncü gününde 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmi izlendi. Alanya Belediye binası arkasında bulunan otoparktaki etkinlikte evlilik teklifi sürprizi de yaşandı. Herkes filmin başlamasını beklerken, ekranda 'Benimle evlenir misin Hilal' yazısı belirdi. Ardından dev ekranın önüne gelen Ufuk Hacıbayramoğlu, birlikte film izlemeye geldiği sevgilisi Hilal Ersöz'ü de yanına davet etti. Daha sonra diz çöken Hacıbayramoğlu, Ersöz'e evlenme teklifi etti. Büyük şaşkınlık yaşayan ve heyecanlanan Hilal Ersöz, gözyaşlarıyla romantik teklife 'Evet' yanıtını verdi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-06-21 13:26:00<br>

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