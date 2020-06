Öykü Arin'den iliğiyle can veren babasına 'kalp' dolu hediye

<br>Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), geçen yıl babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakliyle hayata tutundu. Yazıcı'nın Babalar Günü'nü kutlayan Öykü Arin, resim yapıp, üzerine sevgisini gösteren küçük kalpler koymayı ihmal etmedi.<br>İzmir'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde, ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin'in ilik savaşı halen devam ediyor.<br>'BABACIM BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN'<br>Öykü Arin, iliklerine can olan babası Çağdaş Yazıcı'nın Babalar Günü'nü kutladı. Babasının resmini yapan Öykü Arin, kağıdın etrafına da sevgisini gösteren kalpler koymayı ihmal etmedi. Babasına sımsıkı sarılarak, öpen Öykü Arin, "Babacım Babalar Günü'n kutlu olsun" dedi.<br>'İLİKLERİNDE DOLAŞAN CAN OLDU'<br>Babakızın mutlu anlarını paylaşan anne Eylem Şen Yazıcı ise "Bazı babalar çocukları için her şeyini verir gerçekten. Çağdaş da canımız kızımız Öykü Arin'imiz için öyle yaptı, yapıyor. İliklerinde dolaşan can oldu ona. Öykü Arin de ona Babalar Günü'nde kalplerle dolu tatlış bir resim yapmış. Daha nice nice bol gülmeli, eğlenmeli, boğuşmalı, oyunlu babalar günlerine. Çocuklarına can olan tüm babaların, Babalar Günü kutlu olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN<br>2020-06-21 14:18:29<br>

