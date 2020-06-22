Trabzonspor kafilesi Alanya´da

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<br>Burcu MUTLU/ALANYA, (Antalya) (DHA)Süper Lig´de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor´a konuk olacak Trabzonspor kafilesi bu akşam ilçeye gelerek otele yerleşti.<br>Süper Lig´in 28´inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu´nda Trabzonspor´u ağırlayacak. Yarın saat 21.00´da başlayacak maç için Trabzonspor kafilesi bu akşam saat 21.00´de havayoluyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı´na geldi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan kafile daha sonra Alanya ilçesindeki Alan Xafira Deluxe Resort Otel´e yerleşti.<br>Alanya´da yaşayan bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisi arasında karşılanan Trabzonspor kafilesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak otele giriş yaptı. Trabzonsporlu taraftarlar Başkan Ahmet Ağaoğlu´na otelin girişinde çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.<br>Bordo-mavili takım maç saatine kadar otelde kampa girdi.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Trabzonspor kafilesi otele giriş yaparken görüntüler<br>Trabzonspor Başkanı Ali Ağaoğlu´na çiçek verilirken görüntü<br>DGS KODU: 21.06.2020 Haber Kodu: 200621248DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-06-21 23:12:36<br>

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