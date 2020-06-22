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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elmalı MYO’dan sofralık üzüm yetiştiriciliğine katkı

İHA

Elmalı MYO’dan sofralık üzüm yetiştiriciliğine katkı

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu tarafından “Elmalı'da sofralık üzüm yetiştiriciliğinin geliştirilmesi” projesi kapsamında araştırma, adaptasyon ve uygulama amaçlı üzüm bağı kuruldu.
Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen  Doç. Dr. İlknur Polat tarafından yürütülen ve Öğr.Gör. Recep Balkıç’ın araştırıcı olduğu proje kapsamında, bölgeye yeni adapte olacak çeşitler, yaygın şekilde üretilen çeşitler ve yerel çeşitlerin birçok açıdan karşılaştırılarak analiz edilmesi hedefleniyor. Araştırıcılar, tarım programları akademisyenleri ve Yüksekokul personelleriyle birlikte yapılan fidan dikimi sonrasında açıklama yapan Polat, “Yüksekokulumuz bu yıl projeler açısından güzel bir yıl geçiriyor. Pandemi sürecinde önlemlere uyarak tarımsal faaliyetlerimize devam ediyoruz. Güzel bir çalışmaya imza atarak İlçemize ve Üniversitemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Elmalı'da çok eski çağlardan beri üzüm yetiştirildiğine dair pek çok kanıt bulunduğunu belirten Polat, “Bölgede sofralık üzüm yetiştiriciliği yapılan bağların çoğu yaşlı olup yaygın yerel üzüm çeşitlerinden tesis edilmiştir. Modern bağ tesisi açısından az sayıda örnek bulunmasına rağmen, verim ve kalite yönünden ticari değeri yüksek, hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı üzüm çeşitleriyle modern bağların tesisi çok fazla yaygınlaşamamıştır. Yöreye uyum sağlayabilecek yeni çeşitleri belirlemek ve modern bağcılığı bölgeye kazandırmak amacıyla çalışmalara başladık. Modern bağcılığın gerektirdiği telli terbiye sistemi kurup, Amerikan asma anacı üzerine aşılı fidanları Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nden getirerek dikimlerini tamamladık" diye belirtti.
Bağ alanının Yüksekokul akademisyenleri ve öğrencileri için iyi bir uygulama alanı olacağını, farklı üzüm çeşitlerinin bir arada olması nedeniyle iyi bir örnek teşkil edeceğini ve görmek isteyen Elmalıları beklediklerini de vurgulayan Polat, desteklerinden dolayı Üniversite Rektörlüğüne ve BAP Birimine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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