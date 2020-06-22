4 tokada 10 kurşuna, müebbet istendi

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, uyuşturucu madde almaya gittiği sırada kendisini tokatlayan Tuncay K. ile arkadaşı Zekeriya Y.'yi (32), tabancayla 10 el ateş ederek ağır yaralayan Sezai Argun (36) hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.<br>Olay, 5 Ocak günü, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sezai Argun, arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu satın almak için Tuncay K.'nin evine gitti. Argun'un art arda "Tuncay abi" diye seslenmesi üzerine sinirlenen Tuncay K., "Ne bağırıyorsun lan şerefsiz" yanıtını verdi. Ardından da Sezai Argun'a dört tokat attı. "Bunu senin yanına bırakmayacağım" tehditleri savuran Sezai Argun, evindeki tabanca alıp, geri geldi. Tuncay K. ile arkadaşı Zekeriya Y.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan Tuncay K. ve Zekeriya Y. götürüldükleri hastanede tedaviye alınırken, kaçan Sezai Argun yol kontrolü sırasında yakalandı.<br>ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ<br>Tutuklanan Sezai Argun hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Zekeriya Y.'nin yaralanmasına rağmen sanığın silahını almayı başardığı anlatılarak, "Tokatlamadan sonra şüphel, müşteki Tuncay K.'ya hesap soracağını söyleyerek evden ayrılmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada 10 el ateş edildiği anlaşılmıştır" denildi.<br>YARGILAMA BAŞLADI<br>İddianamenin Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık Sezai Argun, SEGBİS aracılığıyla katıldı.<br>Savunmasında daha önce verdiği ifadenin kısmen doğru olduğunu söyleyen Argun, "Tuncay'dan birkaç kez uyuşturucu almıştım. Olay günü arkadaşlarımla 100 TL'lik uyuşturucu almak için Tuncay'ın evine gittim. Arkadaşlarım arabada kaldı. Bahçeye girdiğimde Tuncay ile iki erkek ve bir bayan vardı. 'Tuncay abi, Tuncay abi' diye seslendim. 'Ne bağırıyorsun lan şerefsiz' diye sinirlendi. 'Ani gelme demiyor muyum? Sürekli baskınlar oluyor' diye çıkıştı. Özür diledim. 100 lirayı verdim. Ancak bu sırada bana bağırmaya devam etti. Dört tokat attı. Küfür etti. 'Beni tokatladın ya, bunu senin yanına bırakmayacağım' demedim. Arkadaşlarımı bıraktıktan sonra sinirlendiğim için evden silahımı alıp, geri döndüm" dedi.<br>Duruşma salonunda hazır bulunan Tuncay K. ve Zekeriya Y. ise, uyuşturucu sattıkları iddialarını reddederek, Sezai Argun'un olaydan kısa süre önce bir şey sorup evden ayrıldığını, daha sonra silahla gelerek, kendilerine kurşun yağdırdığını öne sürdüler.<br>Duruşma sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-06-22 11:10:58<br>

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