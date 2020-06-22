<br>ANTALYA, (DHA) TUI Russia & CIS'in pandemi döneminde ilk yaz uçağı, 20 Haziran'da Kazakistan'dan Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.<br>Koltuk kapasitesinin bir kısmını Kazakistan medya ve en iyi satış ofislerinin yetkililerine ayıran TUI Russia & CIS, bu amaçla turistlerin en çok merak ettiği, Covid-19´a karşı alınan önlemleri, seyahat öncesi ve sonrası prosedürleri bire bir sektör önderlerine göstermeyi planlıyor. 1 hafta boyunca ağırlanacak Kazakistan grubu, günlük canlı yayınlarla bu bilgileri, Kazakistan medyası ile paylaşacak. Bununla birlikte Türkiye´ye gelmek isteyen ama alınan önlemler nedeniyle tatillerinin aksamasından endişe eden turistlerin, tekrar yoğun olarak tur satın almaya başlamaları planlanıyor. Kazakistan'ın Almatı ve Nursultan şehirlerinden haftada 8 sefer olarak planlanan uçuşlar, eylül sonuna kadar devam edecek.<br>TUI Russia & CIS, Kazakistan dışında temmuz ayı başından itibaren Ukrayna ve Belarus'tan uçuşlarına başlayacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-06-22 11:32:44<br>
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