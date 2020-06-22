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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

DHA

ANKARA, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün saat 13.00-19.00 arasında Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara´nın güney ve doğusunda (Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilo) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek...

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

<br>ANKARA, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün saat 13.00-19.00 arasında Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısında bulundu.<br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara´nın güney ve doğusunda (Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilo) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.<br>Bugün 13.00-19.00 saatleri arası için yapılan uyarı kapsamında, vatandaşların dikkatli olması istendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANKARA, (DHA)<br>2020-06-22 11:36:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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