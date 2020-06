Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin, bir yıl sürecek maratonla Türkiye’nin müzik alanındaki ‘En’lerini belirleyeceği Kaleiçi Müzik Yarışması, 6 Temmuz’da başlıyor. 14 yaş ve üzeri amatör ve profesyonel müzisyenlerin katılımına açık online müzik yarışmasında ilk başvurular Türkçe pop müzik kategorisinde yapılacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüs salgını nedeniyle insanların gerek evde kendilerini sosyal izolasyona almaları, gerekse sokağa çıkma kısıtlamalarıyla sanatsal üretim ve bunların seyirciyle buluşma mekanında değişim yaşadığını söyledi. Evlerin birer sahneye, sosyal medya siteleri ile online platformların da birer konser salonuna dönüştüğünü belirten Başkan Uysal, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenledikleri online ‘Genç Müzisyenler Yarışması’nı şimdi bir yıl devam edecek Kaleiçi Müzik Yarışması’yla daha da geliştirerek sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Uysal, ödülü Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali döneminde Antalya’nın tarihi kent merkezinde bir hafta tatil olan yarışmada amacın Kaleiçi’nin adının sanatla, sanatsal üretimlerle yan yana anılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bununla birlikte nitelikli sanatsal çalışmaları desteklemeyi de amaçladıklarını belirten Başkan Uysal, yarışmanın iki ayda bir farklı müzik kategorilerinde online olarak gerçekleşeceğini aktardı. Başkan Uysal, ilk başvuruların Türkçe pop müzik dalında 6 Temmuz Pazartesi başlayacağını belirtti.



Türkçe Pop, rock, Türk Halk, elektronik, caz ve rap müzik dallarında gerçekleştirilecek yarışmaya Türkiye’nin her yerinden 14 yaş ve üzeri amatör, profesyonel müzisyenler vokal ya da grup performans video kayıtlarıyla başvurabilecek. Yarışma, Muratpaşa Belediyesi’nin uygulamaya sunduğu Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden gerçekleştirilecek.

Müzisyenlerin, 1 Ocak 2019 sonrası kayda aldıkları çalışmaları #kaleiçimüzikyarışması #kaleicioldtown hashtagleriyle Youtube’a yükleyip komsumeclisi.com üzerindeki formu doldurmaları yarışmaya katılım için yeterli olacak. Yarışmada oylama da komsumeclisi.com üzerinden yapılacak ve Türkiye’nin her yerinden oy kullanılabilecek.

Yarışmanın ilk kategorisi Türkçe Pop Müzik’te 6 Temmuz’da başlayacak başvurular 12 Temmuz'a kadar devam edecek. İlk kategorinin oylaması ise 16 Temmuz Perşembe başlayacak ve 19 Temmuz'da aona erecek. Yarışmanın birincisi, Kaleiçi Old Town Festivali günlerinde bir hafta Kaleiçi tatilinin yanı sıra festival etkinlik noktalarında sahneye çıkma imkanı elde edecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.