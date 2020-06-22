Kaleiçi Müzik Yarışması 6 Temmuz’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaleiçi Müzik Yarışması 6 Temmuz’da

İHA

Kaleiçi Müzik Yarışması 6 Temmuz’da

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin, bir yıl sürecek maratonla Türkiye’nin müzik alanındaki ‘En’lerini belirleyeceği Kaleiçi Müzik Yarışması, 6 Temmuz’da başlıyor. 14 yaş ve üzeri amatör ve profesyonel müzisyenlerin katılımına açık online müzik yarışmasında ilk başvurular Türkçe pop müzik kategorisinde yapılacak.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüs salgını nedeniyle insanların gerek evde kendilerini sosyal izolasyona almaları, gerekse sokağa çıkma kısıtlamalarıyla sanatsal üretim ve bunların seyirciyle buluşma mekanında değişim yaşadığını söyledi. Evlerin birer sahneye, sosyal medya siteleri ile online platformların da birer konser salonuna dönüştüğünü belirten Başkan Uysal, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenledikleri online ‘Genç Müzisyenler Yarışması’nı şimdi bir yıl devam edecek Kaleiçi Müzik Yarışması’yla daha da geliştirerek sürdüreceklerini söyledi.
Başkan Uysal, ödülü Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali döneminde Antalya’nın tarihi kent merkezinde bir hafta tatil olan yarışmada amacın Kaleiçi’nin adının sanatla, sanatsal üretimlerle yan yana anılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bununla birlikte nitelikli sanatsal çalışmaları desteklemeyi de amaçladıklarını belirten Başkan Uysal, yarışmanın iki ayda bir farklı müzik kategorilerinde online olarak gerçekleşeceğini aktardı. Başkan Uysal, ilk başvuruların Türkçe pop müzik dalında 6 Temmuz Pazartesi başlayacağını belirtti.

Türkçe Pop, rock, Türk Halk, elektronik, caz ve rap müzik dallarında gerçekleştirilecek yarışmaya Türkiye’nin her yerinden 14 yaş ve üzeri amatör, profesyonel müzisyenler vokal ya da grup performans video kayıtlarıyla başvurabilecek. Yarışma, Muratpaşa Belediyesi’nin uygulamaya sunduğu Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden gerçekleştirilecek.
Müzisyenlerin, 1 Ocak 2019 sonrası kayda aldıkları çalışmaları #kaleiçimüzikyarışması #kaleicioldtown hashtagleriyle Youtube’a yükleyip komsumeclisi.com üzerindeki formu doldurmaları yarışmaya katılım için yeterli olacak. Yarışmada oylama da komsumeclisi.com üzerinden yapılacak ve Türkiye’nin her yerinden oy kullanılabilecek.
Yarışmanın ilk kategorisi Türkçe Pop Müzik’te 6 Temmuz’da başlayacak başvurular 12 Temmuz'a kadar devam edecek. İlk kategorinin oylaması ise 16 Temmuz Perşembe başlayacak ve 19 Temmuz'da aona erecek. Yarışmanın birincisi, Kaleiçi Old Town Festivali günlerinde bir hafta Kaleiçi tatilinin yanı sıra festival etkinlik noktalarında sahneye çıkma imkanı elde edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elmalı MYO’da üzüm bağı kuruldu
YEREL HABERLER Elmalı MYO’da üzüm bağı kuruldu
Akdeniz Üniversitesi Layla'nın yüzünü güldürdü 1,5 yaşında iken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük bir kısmı yanan Leyla Demirci'ye ilk doku nakli yapıldı Leyla Demirci:"Operasyon sonrasında kendimi aynada gördüğünde inanamadım."
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Layla'nın yüzünü güldürdü 1,5 ...
Kapı göbeğini kırıp çelik kasa çalan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kapı göbeğini kırıp çelik kasa çalan 4 kişi yakalandı
Çamlıbel’e narenciye bahçesi
YEREL HABERLER Çamlıbel’e narenciye bahçesi
100 bin liralık hırsızlığa aynı aileden 4 tutuklama
YEREL HABERLER 100 bin liralık hırsızlığa aynı aileden 4 tutuklama
Yalnız yaşayan annesini evde asılı buldu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan annesini evde asılı buldu
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
YEREL HABERLER Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle ...
Antalya’nın yeni valisi Ersin Yazıcı göreve başladı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Hedefim Antalya’nın başarı çıtasını birkaç seviye yukarıya çıkarmak” “Benim için atanmak, adanmakla eş anlamlı. Atandığım şehre kendimi adamayı asli görevim kabul ederim.” “Plan ve programlarımızı 20 milyonu dikkate alarak yapmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Antalya’nın yeni valisi Ersin Yazıcı göreve ...
Varol: "Çaykur Rizespor karşısında da seri devam eder" Antalyaspor'un isim sponsoru Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol: "Fraport TAV olarak, bu sponsorluk anlaşmasının içinde olmaktan son derece mutluluyuz" "Antalyaspor’a şanslı geldiğimizi düşünüyorum, güzel sonuçlar alıyoruz ve ligde hak ettiğimiz yere yavaş yavaş geliyoruz"
YEREL HABERLER Varol: "Çaykur Rizespor karşısında da seri devam ...
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den sağanak uyarısı
TUI Russia & CIS'ten pandemide Antalya uçuşu
YEREL HABERLER TUI Russia & CIS'ten pandemide Antalya uçuşu
Alanya'da 73 yaşındaki kadın iple asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da 73 yaşındaki kadın iple asılı halde ölü ...
Büyükşehir’den grup yollarına bakım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den grup yollarına bakım
4 tokada 10 kurşuna, müebbet istendi
YEREL HABERLER 4 tokada 10 kurşuna, müebbet istendi
ASFİM’de hijyenik ve mesafeli spor başladı
YEREL HABERLER ASFİM’de hijyenik ve mesafeli spor başladı
Alanya’da otobüs durakları temizleniyor
YEREL HABERLER Alanya’da otobüs durakları temizleniyor
Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kamerada
YEREL HABERLER Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kamerada
Öldürülen Survivor kameramanının annesi Aynur Baycın, oğlunun hatıralarıyla ayakta duruyor 2 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor ekibinde kameramanlık yaparken bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın'ın muhtar annesi Aynur Baycın: "Çok istememe rağmen oğlumun telefonu bulunamadı, içindeki verileri istiyordum" "Acun Ilıcalı ve ekibi aradığı zaman ben Alper'le konuşuyormuş gibi oluyorum"
YEREL HABERLER Öldürülen Survivor kameramanının annesi Aynur Baycın, ...
Elmalı MYO’dan sofralık üzüm yetiştiriciliğine katkı
YEREL HABERLER Elmalı MYO’dan sofralık üzüm yetiştiriciliğine katkı
Likya'nın 2200 yıllık sınır davasındaki ünlü dağ bulundu
YEREL HABERLER Likya'nın 2200 yıllık sınır davasındaki ünlü dağ ...
Hamamlarda 'yeni normal' dönemi
YEREL HABERLER Hamamlarda 'yeni normal' dönemi
Atlı jandarma, kaplumbağaların, sahillerin ve tarihin koruyucusu
YEREL HABERLER Atlı jandarma, kaplumbağaların, sahillerin ve tarihin ...
Trabzonspor kafilesi Alanya´da (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi Alanya´da (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor kafilesi Alanya´da
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi Alanya´da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X