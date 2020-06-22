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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki akrabasını 3 milyon 600 bin TL dolandırdığı iddia edilen hurdacı hakim karşısında

DHA

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, iki akrabasını bakır ticareti yapıp kar payı vereceğini söyleyerek 3 milyon 600 bin TL dolandırdığı iddia edilen hurdacı A.T., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan 2 tanık, kendilerinin de A.T. tarafından dolandırıldıklarını ileri sürdü. Antalya'da yaşayan Zeynep Öner ve Atike Can kardeşler, hurdacılık işi yapan kuzenleri tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Serbest meslek sahibi olduğunu söyleyen Zeynep Öner ifadesinde, kuzeni A.T'nin hurda işiyle uğraştığını belirterek,...

İki akrabasını 3 milyon 600 bin TL dolandırdığı iddia edilen hurdacı hakim karşısında

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, iki akrabasını bakır ticareti yapıp kar payı vereceğini söyleyerek 3 milyon 600 bin TL dolandırdığı iddia edilen hurdacı A.T., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan 2 tanık, kendilerinin de A.T. tarafından dolandırıldıklarını ileri sürdü.<br>Antalya'da yaşayan Zeynep Öner ve Atike Can kardeşler, hurdacılık işi yapan kuzenleri tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Serbest meslek sahibi olduğunu söyleyen Zeynep Öner ifadesinde, kuzeni A.T'nin hurda işiyle uğraştığını belirterek, "İlk zamanlar 80 bin TL verdim. 1 ay sonra 95 bin TL olarak geri aldım. Bir süre sonra evime gelen A.T., bakıra yatırım yapma zamanı olduğunu söyledi. Bende güven uyandırdığı için evlerimi, arsalarımı satıp, kredi çektikten sonra geçen yıl toplamda 2 milyon 800 bin TL verdim. İlk zamanlar kar payı olarak küçük meblağlar verdi. Daha sonra bu kesildi. Zarar ettiğini, bakır fiyatının düştüğünü, biraz daha beklememiz gerektiğini, hatta başka bir iş daha olduğunu, bu işten daha iyi kar elde edip paranın hepsini karıyla birlikte vereceğini vadetti" dedi.<br>Aradan zaman geçmesine rağmen ödemelerle ilgili gelişme olmadığını aktaran Zeynep Öner, "Ta ki ses kayıtları ortaya çıkana kadar. Meğerse bu kişi yaptığı tüm dolandırıcılığı başka bir yakın arkadaşı ile konuşurken anlatmış. Biz bu olayı ses kayıtlarını dinledikten sonra öğrendik. Hatta kayıtlarda bizi nasıl dolandırdığını, paramızı nasıl yiyeceğini alaylı bir şekilde anlattığını duyduk. Kayıtları bilirkişiye gönderdik ve rapor haline getirdik. Biz bu kişiden şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.<br>Zeynep Öner'in ablası Atike Can ise arsasını satarak teyzesinin oğlu A.T'ye 800 bin TL verdiğini söyledi. Atike Can, "A.T, çeşitli firmalardan 1 milyon TL civarında hurda bakır ve kablo işi aldığını, yüksek kar payı alacağımı söylemişti. Geçen yıl Kasım ayında parayı vereceğini söylemişti. O tarihte vermedi. Bana 2020 yılının haziran ayında paramı vereceğini söylemesi üzerine şüphelendim. Sürekli oyalayarak, çeşitli senaryolarla beni kandırmaya devam etti. Durumu A.T'nin eşine anlattık. O da bize ona nasıl güvenip de o kadar parayı verdiğimize şaşırdı" dedi.<br>A.T'nin 2019 yılı eylül ayında evlerine oturmaya geldiğini belirten Atike Can, "A.T. telefonunu bizde unutunca telefondaki tüm verileri dizüstü bilgisayarıma yükledim. Bu konuşma içeriklerinde nasıl dolandırıldığımı açık ve net bir şekilde duydum. A.T ve beraberindekiler ortaklaşa ve anlaşarak beni dolandırmış. Yaklaşık 800 bin TL civarında maddi zararım var. Beni dolandıranlardan şikayetçiyim" diye konuştu.<br>Kız kardeşlerin avukatı Mahmut Akar ise A.T.'nin yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığını kaydederek, başka mağdurları da bulunduğunu ve toplam 7 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini savundu.<br>İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ<br>Şikayet üzerine A.T. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç örgütü kurma ve yönetme' suçlarından 24 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşmaya tutuksuz sanık A.T., şikayetçi kardeşler Zeynep Öner ve Atike Can, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Zeynep Öner, soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi tekrarlayarak, "Sanık bizden para alırken, herhangi bir şekilde senet veya herhangi bir yazılı belge vermedi. Sadece dava dosyasında bulunan defteri tuttu. Zararım henüz giderilmedi, sanıktan şikayetçiyim" dedi. Atike Can da ilk ifadesini yineleyerek, "Sanığın beni dolandırmak kastıyla hareket ettiğine ilişkin ses kayıtları dosyada mevcuttur. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.<br>TANIKLAR: BİZ DE DOLANDIRILDIK<br>Tanık A.G., Zeynep Öner'in gelinleri olduğunu ifade ederek, "Müştekiler sanığa miktarını bilmediğim parayı verdi. Sanık bana da aynı teklifte bulundu ve ben de 490 bin TL verdim. Param iade edilmedi" dedi. Tanık Y.Ö. ise Zeynep Öner'in kayınbiraderinin eşi olduğunu belirterek, "Müştekiler sanığın yüksek kar ile bakır alım satım işi yaptığını ve ona para verdiklerini söylediler. Ben de bu amaçla müştekilere 850 bin TL verdim. Onlar da sanığa vermişler. Daha sonra da bu para iade edilmedi" diye konuştu. Tanık R.Ç. de sanığın teyzesinin oğlu, müştekilerin ise kardeşi olduğunu söyleyerek, sanığın müştekilerden para aldığını doğruladı.<br>Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesi kararı vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-06-22 14:11:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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