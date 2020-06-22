Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün seçim vaadi olan Kepez Kent Meydanı içerisindeki 'Millet Kıraathanesi', 26 Haziran Cuma günü açılıyor.   

Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün seçim vaadi olan Kepez Kent Meydanı içerisindeki ‘Millet Kıraathanesi’, 26 Haziran Cuma günü açılıyor.   
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet Kıraathanesi’ projesi Kepez ilçesinde hayat buldu. Yeni Mahalle’deki 47 bin metrekare büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı içerisindeki 180 metrekarelik bina Millet Kıraathanesi’ne dönüştürüldü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından iç tefrişat düzenleme çalışması tamamlanan Millet Kıraathanesi, 26 Haziran Cuma günü hizmete açılıyor. Her yaş grubuna, özellikle öğrencilere hizmet verecek olan Kepez Millet Kıraathanesi, gençleri sokağın kötü zararlı alışkanlıklarından koruyacak bir proje olması bakımından büyük önem taşıyor. Millet Kıraathanesi, çocuk ve gençlere sağlıklı, nezih bir ortamda kitap okuma, ders çalışma imkanı sunacak. Gençlere değer veren bir proje olan Millet Kıraathanesi’nde öğrencilere çay, kahve ve kek gibi ücretsiz ikramlarda bulunulacak. Sadece gençler değil, ilçe sakinleri de çayını ve kahvesini içerken bir yandan da kitap ve günlük gazeteleri okuma imkanı bulacak. Millet Kıraathanesi’nde bilgisayar, internet (WİFİ), günlük ulusal gazeteler, kütüphane, ders çalışma salonu gibi hizmetler halkın kullanımına ücretsiz sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dominik'te öldürülen kameramanın annesi, oğlunun telefonunu arıyor
YEREL HABERLER Dominik'te öldürülen kameramanın annesi, oğlunun ...
İki akrabasını 3 milyon 600 bin TL dolandırdığı iddia edilen hurdacı hakim karşısında
YEREL HABERLER İki akrabasını 3 milyon 600 bin TL dolandırdığı iddia ...
Deniz kaplumbağasının yumurtaları koruma altına alındı
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağasının yumurtaları koruma altına ...
Elmalı MYO’da üzüm bağı kuruldu
YEREL HABERLER Elmalı MYO’da üzüm bağı kuruldu
Antalya'da arpa hasatı başladı
YEREL HABERLER Antalya'da arpa hasatı başladı
Kaleiçi Müzik Yarışması 6 Temmuz’da
YEREL HABERLER Kaleiçi Müzik Yarışması 6 Temmuz’da
Akdeniz Üniversitesi Layla'nın yüzünü güldürdü 1,5 yaşında iken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük bir kısmı yanan Leyla Demirci'ye ilk doku nakli yapıldı Leyla Demirci:"Operasyon sonrasında kendimi aynada gördüğünde inanamadım."
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Layla'nın yüzünü güldürdü 1,5 ...
Kapı göbeğini kırıp çelik kasa çalan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kapı göbeğini kırıp çelik kasa çalan 4 kişi yakalandı
Çamlıbel’e narenciye bahçesi
YEREL HABERLER Çamlıbel’e narenciye bahçesi
100 bin liralık hırsızlığa aynı aileden 4 tutuklama
YEREL HABERLER 100 bin liralık hırsızlığa aynı aileden 4 tutuklama
Yalnız yaşayan annesini evde asılı buldu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan annesini evde asılı buldu
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
YEREL HABERLER Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle ...
Antalya’nın yeni valisi Ersin Yazıcı göreve başladı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Hedefim Antalya’nın başarı çıtasını birkaç seviye yukarıya çıkarmak” “Benim için atanmak, adanmakla eş anlamlı. Atandığım şehre kendimi adamayı asli görevim kabul ederim.” “Plan ve programlarımızı 20 milyonu dikkate alarak yapmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Antalya’nın yeni valisi Ersin Yazıcı göreve ...
Varol: "Çaykur Rizespor karşısında da seri devam eder" Antalyaspor'un isim sponsoru Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol: "Fraport TAV olarak, bu sponsorluk anlaşmasının içinde olmaktan son derece mutluluyuz" "Antalyaspor’a şanslı geldiğimizi düşünüyorum, güzel sonuçlar alıyoruz ve ligde hak ettiğimiz yere yavaş yavaş geliyoruz"
YEREL HABERLER Varol: "Çaykur Rizespor karşısında da seri devam ...
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den sağanak uyarısı
TUI Russia & CIS'ten pandemide Antalya uçuşu
YEREL HABERLER TUI Russia & CIS'ten pandemide Antalya uçuşu
Alanya'da 73 yaşındaki kadın iple asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da 73 yaşındaki kadın iple asılı halde ölü ...
Büyükşehir’den grup yollarına bakım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den grup yollarına bakım
4 tokada 10 kurşuna, müebbet istendi
YEREL HABERLER 4 tokada 10 kurşuna, müebbet istendi
ASFİM’de hijyenik ve mesafeli spor başladı
YEREL HABERLER ASFİM’de hijyenik ve mesafeli spor başladı
Alanya’da otobüs durakları temizleniyor
YEREL HABERLER Alanya’da otobüs durakları temizleniyor
Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kamerada
YEREL HABERLER Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kamerada
Öldürülen Survivor kameramanının annesi Aynur Baycın, oğlunun hatıralarıyla ayakta duruyor 2 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor ekibinde kameramanlık yaparken bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın'ın muhtar annesi Aynur Baycın: "Çok istememe rağmen oğlumun telefonu bulunamadı, içindeki verileri istiyordum" "Acun Ilıcalı ve ekibi aradığı zaman ben Alper'le konuşuyormuş gibi oluyorum"
YEREL HABERLER Öldürülen Survivor kameramanının annesi Aynur Baycın, ...
Elmalı MYO’dan sofralık üzüm yetiştiriciliğine katkı
YEREL HABERLER Elmalı MYO’dan sofralık üzüm yetiştiriciliğine katkı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X