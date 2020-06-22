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Bisiklet kullanımına dikkati çekmek için Türkiye turuna çıktılar

DHA

Bisiklet kullanımına dikkati çekmek için Türkiye turuna çıktılar

<br>Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)DİYARBAKIR'dan bisikletle Türkiye turuna çıkan Sadık Başaran (30) ve Veysel Bozhan (22), Antalya'nın Kumluca ilçesine ulaştı. 5 Haziran'da tura başlayan Başaran ve Bozhan, amaçlarının bisikletin de bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekmek olduğunu söyledi.<br>Diyarbakır'da aşçılık yapan Sadık Başaran ve üniversite 1. sınıf öğrencisi Veysel Bozhan, bisikletin de bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekmek ve Türkiye'nin güzelliklerini yerinde görmek amacıyla bisikletle Türkiye turuna çıktı. Bisikletli iki arkadaş uzun ve zorlu yolculuktan sonra Antalya'nın Kumluca ilçesine geldi.<br>BİSİKLET SAHİBİ OLUNCA HEMEN TÜRKİYE TURUNA ÇIKTI<br>Tur yapma fikrinin sahibi Sadık Başaran, "Daha önce hiç bisikletim olmamıştı. İlk defa bisiklet aldım. Diyarbakır'dan nereye kadar gideceğimi merak ediyordum. Yola çıktım. İlk etapta bayağı bir zorlandım. Özellikle Şanlıurfa arasında biraz rampalar vardı. Onları çıktıktan sonra sosyal medyadan paylaşımlar yaptım. Arkadaşlardan çok beğeni aldım. Urfa'dan sonra Antep'e kadar geldim. Bu arada bisikletin de ulaşım aracı olabileceğini öğrendim. Öyle bir şey ki bu işi yapacaksan bekârken yapacaksın. Evliyken çok zor. Türkiye'nin her tarafını merak ediyordum. Mesela Antalya nasıldır? Mersin nasıldır? Karadeniz nasıldır? Merak ettiğim için sürekli gezmek istiyordum. İlk defa böyle bir şans elde ettim. Elimden geldiğince Türkiye'nin tüm şehirlerini gezeceğim. Biraz çılgınlık olacak ama elimden geldiği kadar hepsini gezeceğim. Diyarbakır'dan yola çıktım. İstanbul'a kadar gitmeyi düşünüyorum. İstanbul'dan sonra Karadeniz üzerinden tekrar Diyarbakır'a dönmeyi düşünüyorum. Herhangi bir kaza bela olmazsa böyle planlıyorum" dedi.<br>'YEMEK PARAMI GİTTİĞİM ŞEHİRLERDE ÇALIŞARAK ÇIKARIYORUM'<br>Yemekten başka masrafı olmadığını belirten Sadık Başaran, "Gittiğim şehirlerde iş arıyorum. Bir günlük veya 2 günlük. Bana işverenlerden para almıyorum. Çalıştığımın ücretini yemek olarak talep ediyorum. Eskiden değiş tokuş vardı. Zamanımızda paraya çok önem veren insanlarımız var. Onun için parayı fazla ön planda tutmuyoruz. Yolda çok soru soruyorlar; 'Deli misin? Kafayı mı yedin? Amacın ne? 10 kişiden biri 'karnın aç mı' diye soruyor. Benim için en güzel soru bu. Daha soruyu sormadan 'açım' diyorum. Aslında ailemizden maddi destek alabiliriz ama biz şu an yaşımızı başımızı almış insanlarız. Kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Kış gelse bile ben elimden geldiği kadar turu bitirmek istiyorum. Görmediğim şehirleri çok merak ediyorum" diye konuştu.<br>'AMACIM İNSANLARIN BİSİKLETE OLAN ÖN YARGISINI KIRMAK'<br>Atatürk Üniversitesi Devlet Konservatuarı 1. sınıf öğrencisi Veysel Bozhan da tur yapma konusunda daha önceden tecrübeli olduğunu, 3 yıl önce Malatya'dan İzmir'e bisikletle gittiğini söyledi. Bu turda ise 5 Haziran'da Diyarbakır'dan yola çıktıklarını anlatan Veysel Bozhan, şöyle dedi:<br>"Sahil kenarından buraya kadar ulaştık. Geçtiğimiz 5 şehir oldu şu ana kadar. Amacımız İstanbul'a vardıktan sonra birkaç gün mola verip Karadeniz üzerinden tekrar Diyarbakır'a dönmek. Tabii bir kaza bela olmadığı sürece. En son 3 yıl önce bir tur yapmıştım. Diğer bir amacım ise bisikletin kesinlikle bir ulaşım aracı olduğunu kanıtlamak. İnsanların bisiklete olan ön yargısını kırmak. Çünkü bisiklet bir çocuk işi olarak görülüyor. Büyükler kullanamaz. Hep çocuklar kullanır. Karne hediyesi olarak görülür. Biraz kafam dağınıktı. Çıkıp doğaya attım kendimi. Dağ, deniz, orman gördüm. İçim ferahlıyor, her sahil kenarında her yeni bir memlekete ulaştığımızda. Her ilçe ve il merkezi bizim için bir başarıdır. İnşallah turu tamamlayacağız ve memleketimize ve ailemizin yanına sağ salim döneceğiz."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI<br>2020-06-22 15:24:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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